DWD warnte in München und Umgebung – Sogar Katwarn löste aus

Von: Katarina Amtmann

Für München und Umgebung warnt der DWD. © IMAGO / Rolf Poss

Für München und Umgebung warnte der DWD vor Starkregen. Auch Teile Frankens und der Oberpfalz waren betroffen. Alle Wetter-News im Überblick.

Update vom 1. September: Pünktlich zum meteorologischen Herbstanfang kommt die Wetter-Prognose für den September und Oktober. Sicher scheint: Ein Übel des Sommers bleibt.

Update vom 31. August, 15.50 Uhr: In vielen Kreisen und Städten warnt der DWD aktuell (bis 17 Uhr) vor Starkregen - ein Überblick.

Update vom 31. August, 15.20 Uhr: In diesem Moment ist Alarmstufe Rot Geschichte. München und Umgebung sind auf der DWD-Warnkarte nun orange eingefärbt. Bis 16.30 Uhr gilt in den betroffenen Kreisen und Städten nun eine Warnung vor Starkregen. „Dabei werden Niederschlagsmengen bis 20 l/m² in kurzer Zeit erwartet“, so der DWD.

Starkregen in Bayern: Auch Teile Frankens und der Oberpfalz sind betroffen

Update vom 31. August, 15 Uhr: In München und Umgebung gilt aktuell Alarmstufe Rot (siehe Erstmeldung). In den Kreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach sowie Kreis und Stadt Rosenheim gilt noch bis 16.30 Uhr eine amtliche Warnung vor Starkregen. „Es tritt Starkregen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² in kurzer Zeit erwartet“, so der DWD.

Mittlerweile sind auch die Kreise Rottal-Inn, Dingolfing-Landau, Nürnberger Land, Neumarkt in der Oberpfalz sowie die Kreise und Städte Regensburg, Straubing-Bogen und Straubing von der Starkregen-Warnung betroffen.

Schwere Gewitter: Alarmstufe Rot für München und Umgebung – Katwarn löst aus

Erstmeldung vom 31. August, 14.25 Uhr: München - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen herausgegeben. Betroffen sind folgende Regionen.

Unwetterwarnung und Katwarn: Diese Kreise in Bayern sind betroffen

Katwarn löst aus: München und Umgebung drohen Gewitter und Starkregen

Gültig ist die Warnung bis 15.30 Uhr. Dazu heißt es: „Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 40 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7).“

Da auf der DWD-Warnkarte für diese Regionen Alarmstufe Rot gilt, hat auch die Warnapp Katwarn ausgelöst.

Für weitere Kreise gilt bis 15 Uhr Alarmstufe Orange, eine Warnung vor Starkregen: Ostallgäu, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Ebersberg und Erding (in Erding wird auch vor starkem Gewitter gewarnt).

Wetter morgen, 01.09.22: So beginnt der September

Über weite Teile Bayerns zogen erst am Freitag heftige Gewitter. Die Mitte des Landes erwischte es besonders. In Nürnberg wurden über 470 Einsätze gezählt. (kam)

