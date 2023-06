Gewitter zieht durch Bayern: Fotos zeigen Blitz-Spektakel am Nachthimmel

Von: Katarina Amtmann

Gewitter zogen am Dienstag über Bayern. Der DWD hatte zuvor vor Gewittern gewarnt. Fotos zeigen Blitze am Nachthimmel, unter anderem in München und Mittelfranken.

München - Für Dienstagabend, 20. Juni, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für weite Teile Bayerns vor schweren Gewittern. Orkanböen, Starkregen und Hagel seien möglich, hieß es.

Depeche Mode im Olympiastadion: Blitze am Nachthimmel über München

Und tatsächlich erhellten zahlreiche Blitze den Nachthimmel auch in der Landeshauptstadt München. Dort fand am Abend ein Konzert von Depeche Mode statt. Fans ließen sich den Spaß vom Gewitter aber nicht verderben.

Gewitter ziehen über Bayern: Blitze am Nachthimmel über Oberbayern

Auch in und um Schrobenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Oberbayern) durchzuckten Blitze den Nachthimmel, wie ein Foto zeigt. Die Gewitter zogen laut Vifogra schnell über die Stadt und brachten auch etwas Regen mit, deutliche Abkühlung gab es aber nicht.

Blitze erhellten den Nachthimmel über Schrobenhausen. © vifogra / Hartl

Gewitter auch in Mittelfranken: Blitze, Donner, Starkregen und Windböen

Mittelfranken blieb von den Gewittern am Dienstag ebenfalls nicht verschont. Auch hier zeigten sich am Abend Blitze. Die Gewitter, die unter anderem über die Landkreise Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen zogen, hatten neben Blitzen auch Donner und teilweise Windböen und Starkregen im Gepäck.

Auch über Mittelfranken zogen Gewitter. © vifogra / Goppelt

