Medikamenten-Cocktail für Papa: Haftstrafe für Tochter

Abgeführt im Pelzmantel: Inge S. (64) wurde auf Mallorca verhaftet. © miquel a. canellas

Angeklagt war die ehemalige Erdinger Stadträtin wegen der versuchten Ermordung ihres Vaters mit einem lebensbedrohlichen Cocktail von Medikamenten - nun wurde sie vom Landgericht Traunstein wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Bei ihrer Verhaftung auf Mallorca trug Inge S. Pelzmantel, tiefen Ausschnitt – und Handschellen. Im April 2022 war das. Inge S. stand damals unter einem schlimmen Verdacht: Sie soll ihren hochbetagten Vater mit einem Medikamenten-Cocktail umgebracht haben. Gestern sprach das Schwurgericht in Traunstein ein Urteil: Inge S., 64, ist schuldig – aber nicht wegen versuchten Mordes an ihrem Vater Max Joseph S. Sondern wegen gefährlicher Körperverletzung. Inge S., die von 2008 bis 2013 für die Republikaner im Stadtrat Erding saß, muss für viereinhalb Jahre ins Gefängnis.

Ihr Vater Max Joseph S. hatte vier Kinder aus erster Ehe, darunter die Angeklagte, die gelernte Bankkauffrau ist und auch für die Polizei Erding als Sprecherin gearbeitet hat. Er lebte nach dem Tod seiner zweiten Ehefrau im April 2020 allein in seinem Haus in Kiefersfelden. In dieser Zeit betreute ihn vor allem die 64-Jährige, die vorher jahrelang in Spanien gewohnt hatte. Pflegekräfte wurden ab Mitte 2021, als sich sein Zustand verschlechterte, engagiert. Inge S. bestand laut Anklage stets darauf, eigenhändig die Medikamente vorzubereiten. Ende Oktober 2021 musste der 89-Jährige in eine Klinik in Rosenheim.

Das Opfer: Max Joseph S. aus Kiefersfelden. © MM

Die Ärzte stellten eine Intoxikation mit Schmerz- und Beruhigungsmitteln in teils hohen Konzentrationen fest und informierten die Polizei. Trotz seines lebensgefährlichen Zustands holte die Familie den 89-Jährigen heim. Am Abend war er nicht mehr ansprechbar. Sanitäter und Polizei veranlassten, dass der Patient wieder ins Krankenhaus kam. Dort verstarb er am 16. November 2021.

Die 64-jährige Tochter soll es auf das Vermögen des Vaters mit etwa 700 000 Euro auf verschiedenen Konten abgesehen haben. Nachdem sie sich alle Vollmachten des Vaters gesichert hatte, überwies sie sich und den Geschwistern binnen vier Monaten jeweils knapp 114 000 Euro. Das sei im Sinne ihres Vaters gewesen, sagte sie vor Gericht. Jegliche Vorwürfe wies sie von sich. Eine psychiatrische Sachverständige umriss die 64-Jährige mit einem überdurchschnittlichem Intelligenzquotienten von 126 als Persönlichkeit mit „narzisstischen Anteilen“. Solche Menschen suchten nach Aufmerksamkeit und Bewunderung: „Reichtum, Macht, Schönheit spielen eine große Rolle.“ Andererseits verfügten sie über wenig Empathie. Die Angeklagte sei voll schuldfähig, so die Gutachterin gestern. „Die Überführung der Angeklagten ist zweifelsfrei möglich“, betonte Staatsanwalt Wolfgang Fiedler. Jahrzehntelang habe Inge S. keinen Kontakt zum Vater gehabt. Sie habe dann von seinem Vermögen erfahren und ihn wegen Vollmachten zu ihren Gunsten „zum Rechtsanwalt geschleppt“. Obwohl keine eindeutige Todesursache gefunden worden sei, komme allein die Angeklagte für den lebensgefährlichen Medikamentencocktail in Betracht. Auch sei sie aggressiv geworden, wenn sich Dritte bezüglich Medikamenten oder Ärzten einmischte.

Im Gericht: die Angeklagte Inge S. © KD

Die Verteidiger äußerten „erhebliche Zweifel an der Täterschaft“ ihrer Mandantin. Dass sie den Tod des Vaters gewollt habe, sei nicht nachzuweisen, ebenso wenig eine gefährliche Körperverletzung. Doch der Vorsitzende Richter Volker Ziegler betonte: „Sie alleine war für die Medikamente verantwortlich. Sie kann einzelne Tabletten ausgetauscht haben. Sie allein wollte bestimmen. Sie zweifelte ärztliche Anweisungen an. Sie hat das Geld verteilt.“

Inge S. starrte während der gesamten Urteilsbegründung durchgehend und ohne erkennbare Emotionen in die Luft.