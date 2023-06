Ging unbemerkt ins Lager: Mann wird in Kartonagenpresse tödlich verletzt

Von: Christian Einfeldt

Ein 37-jähriger Mann starb in einer Kartonagenpresse, nachdem er zuvor unbemerkt ins Lager eines Verbrauchermarktes gelangt war. (Symbolbild) © IMAGO / Eibner

Im Allgäu ist ein 37-Jähriger unbemerkt in die Presse eines Einzelhandels gestiegen. Er verstarb noch vor Ort im Lager des Geschäfts.

Buchlohe – Ein 37-Jähriger ist im Allgäu in eine Kartonagenpresse gestiegen und dabei tödlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. In der Presse habe er sich verstecken wollen. Die Polizei spricht aktuell von einem Unglück, nicht von einem Suizid.

37-Jähriger steigt unbemerkt in Presse – stirbt noch vor Ort

Mitarbeitende und Kunden eines Verbrauchermarktes in Buchlohe (Landkreis Ostallgäu) sind am Mittwochnachmittag (7. Juni 2023) auf den 37-Jährigen aufmerksam geworden, als er in ein fremdes Auto gestiegen sein soll. Als der Fahrer ihn darauf laut Polizei ansprach, habe er sich entschuldigt und sei zurück in den Markt gegangen. Dort sei er unbemerkt ins Lager gelangt und in die Presse gestiegen. Er sei noch vor Ort gestorben. (cei/dpa)

