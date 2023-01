Glatteis führt zu Unfallserie: 24 Fahrzeuge beteiligt – Zwölf Personen verletzt

„Erhebliche Behinderungen“

Von Tanja Kipke

Innerhalb von 500 Metern ereigneten sich am Donnerstagmorgen zahlreiche Unfälle auf der A3. Enormer Stau war die Folge, Glatteis auf der Staße war wohl die Ursache.

Aschaffenburg – Insgesamt 24 Autos waren am Donnerstagmorgen (26. Januar) an mehreren Unfällen beteiligt. Zwölf Menschen wurden laut Polizei dabei verletzt. Es kam zu „erheblichen Verkehrsbehinderungen“, die Autobahn 3 bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Unfallserie wegen Glatteis auf A3: Zwölf Verletzte, zwei von ihnen schwer

Zwölf Menschen wurden am Donnerstagmorgen verletzt, zwei von ihnen schwer, wie ein Polizeisprecher sagte. Ursprünglich berichteten die Ermittler von einem Unfall mit zwölf Fahrzeugen. Die Unfälle ereigneten sich auf knapp 500 Metern nur kurz nacheinander. Grund dafür sei vermutlich Glatteis auf der Fahrbahn gewesen. Die A3 war in Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt.

Nahezu zeitgleich ereignete sich auch ein Unfall in der Gegenrichtung. In Fahrtrichtung Würzburg geriet auf dem Seitenstreifen kurz vor der Anschlussstelle Rohrbrunn ein Kleintransporter aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand. „Auch hier musste die A3 auf zwei von drei Fahrstreifen gesperrt werden“, teilt die Polizei mit.

Mehrere Unfälle auf A3 in Bayern: Hubschrauber im Einsatz

Dies hatte ebenfalls erhebliche Verkehrsbehinderungen bis zur Einhausung Hösbach zur Folge. Insgesamt waren knapp 70 Einsatzkräfte und zwei Hubschrauber im Einsatz. Weitere Details waren zunächst noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Autofahrer um Vorsicht. (tkip)

