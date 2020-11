Gleitschirm klappt plötzlich ein: Mann stürzt aus „sehr großer Höhe“ ab - Zeugen können ihm nicht mehr helfen

Ein Mann flog mit seinem Gleitschirm am Tegelberg, als plötzlich der Schirm einklappte. Zeugen sahen ihn auf ein Feld stürzen. Jede Hilfe kam zu spät.

Schwangau - Am Sonntagnachmittag (22. November) kam es am Tegelberg , der sich unweit von Schloss Neuschwanstein befindet, zu einem tödlichen Unfall. Wie die Polizei Schwaben Süd/West mitteilte, stürzte ein 61-Jähriger aus dem südlichen Ostallgäu mit seinem Gleitschirm ab. Er zog sich tödliche Verletzungen zu.

Tödlicher Gleitschirm-Unfall am Tegelberg: Schirm klappt ein - Zeugen sehen Absturz

Der Mann war demnach mit seinem Gleitschirm gegen 12.15 Uhr und bei guter Sicht vom Rohrkopf aus gestartet. Kurz vor 13 Uhr beobachteten demnach Zeugen am Boden, wie der Schirm aus unbekannter Ursache einklappte. Der Gleitschirmflieger stürzte aus „sehr großer Höhe auf ein Feld nordöstlich der Hornburg“, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der Aussagen der Augenzeugen kann die Beteiligung eines anderen Luftfahrzeugs an dem Unfall ausgeschlossen werden.

Diese Augenzeugen waren es auch, die zuerst am Unfallort eintrafen, mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begannen und die Integrierte Leitstelle Allgäu verständigten. Der am Unglücksort eintreffende Notarzt musste die Reanimationsmaßnahmen aber schließlich erfolglos abbrechen, „da die schweren, durch den Aufprall erlittenen Verletzungen bereits tödlich waren“, wie die Polizei weiter mitteilte.

Tödlicher Gleitschirm-Unfall am Tegelberg: Kriseninterventionsteams im Einsatz

Die Polizeiinspektion Füssen hat die Sachbearbeitung übernommen. Gleitschirm und Ausrüstung wurden zur Überprüfung sichergestellt. „Am Unfallort und bei der Betreuung der Angehörigen waren Mitglieder der Bergwacht Füssen, des Rettungsdienstes und der Kriseninterventionsteams der Bergwacht und des Bayerischen Roten Kreuzes im Einsatz“, heißt es in der Pressemeldung abschließend.

Mann stirbt bei Gleitschirm-Unfall am Tegelberg: Die Polizeimeldung im Wortlaut

