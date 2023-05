Gleitschirmflieger verfängt sich in Stahlseil - und baumelt stundenlang 80 Meter über dem Abgrund

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Gleitschirmflieger hing über Stunden in den Seilen. © Bergwacht Bayern/BW Bergen

Ein Gleitschirmflieger verfing sich in den Stahlseilen der Hochfelln-Seilbahn. In den Gondeln und auf dem Gipfel saßen daraufhin dutzende Menschen fest.

Bergen - Die Bergwacht Bergen musste am Donnerstag, 4. Mai, zu einer großen Rettungsaktion ausrücken. Ein Gleitschirmflieger hatte sich am Nachmittag bei einem Flugmanöver in den Seilen der Hochfelln-Seilbahn verfangen.

Gleitschirmflieger verfängt sich in Seilen der Hochfelln-Seilbahn - und hängt 80 Meter über dem Boden

Der Schirm hatte sich um die Tragseile gewickelt und den Mann vor dem Absturz bewahrt, wie die Bergwacht in einer Pressemitteilung erklärt. Der 26-Jährige blieb unverletzt, konnte sich aber selbst nicht aus seiner Lage befreien. Er hing rund 80 Meter über dem Boden im Drahtseil.

Die Bahn musste bei dem Vorfall abrupt stoppen, heißt es weiter. Beide Kabinen der Seilbahn kamen auf freier Strecke zwischen Mittel- und Bergstation zum Stehen. Die Rettungsgondel konnte wegen des Gleitschirms, der in den Seilen hing, nicht für die Rettung eingesetzt werden.

Rund 20 Personen waren zu dem Zeitpunkt in den beiden Gondeln. Am Gipfel befanden sich rund 50 Personen, darunter auch Säuglinge, eine Schwangere sowie ältere Menschen und zwei Hunde.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Einsatzkräfte retten Seilbahn-Gäste - Hubschrauber vor Ort

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte aus. „In den nächsten Stunden koordinierte die Einsatzleitung zwei parallel laufende Einsätze: Die Rettung des Gleitschirmfliegers einerseits, andererseits die Evakuierung der Hochfelln-Seilbahn“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Parallel arbeitende Gruppen von der Bergwacht kletterten entlang der Seile zu den Kabinen und betreuten die Fahrgäste. Sie legten ihnen Rettungsgurte an und ließen sie mithilfe spezieller Bergrettungs-Sets gesichert zu Boden. Die untere Gondel schwebte rund 20 Meter über dem Boden, die obere ungefähr 30 Meter. Mithilfe von mehreren Hubschraubern wurden über 60 Personen evakuiert.

15 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Gleitschirmflieger verfängt sich in Seilen der Hochfelln-Seilbahn - Rettung erst weit nach Mitternacht

Eine Rettung des Gleitschirmfliegers aus der Luft war nicht möglich. Deshalb mussten die Retter von der Bergwacht am Tragseil zu dem Gleitschirmflieger abfahren. „Dabei mussten sie in aufwändiger Sicherungsarbeit eine Strecke von mehreren hundert Metern bewältigen und unterwegs Stützen und Seilreiter überklettern“, so die Bergwacht weiter. Mittlerweile war es dunkel geworden.

Der Einsatz dauerte bis spät in die Nacht. © Bergwacht Bayern/BW Bergen

Berwacht rettet Gleitschirmflieger - in Seilen der Hochfelln-Bahn verfangen

„Wegen der langen Fahrstrecke musste zusätzlich zum standardisierten Rettungsequipment der Bergwacht ein spezielles Seilfahrgerät für Bergungsaktionen an Drahtseilen organisiert werden“, heißt es weiter. Gegen 1.45 Uhr konnten die Retter den Gleitschirmflieger schließlich zu Boden ablassen und ins Tal bringen. Der Mann kam zur routinemäßigen Abklärung in eine Klinik.

Neun Bergwacht-Bereitschaften mit rund 70 Einsatzkräften waren an der Rettungsaktion beteiligt, außerdem mehrere Dutzend Helfer von Polizei, Landratsamt, Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst sowie Landesrettungsdienst. Auch vier Hubschrauber waren im Einsatz. Der letzte Vorfall mit einem Gleitschirmflieger an einer Seilbahn in Bayern war die Rettungsaktion an der Tegelbergbahn im August 2011. (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.