Bayer gewinnt bei der Glücksspirale und steht jetzt vor schwieriger Entscheidung 

20 Jahre lang 10.000 Euro jeden Monat - fürs Nichtstun! Dieses Glück winkt einem Oberpfälzer, der bei der Glücksspirale das richtige Los gezogen hatte.

An Feiertage ganz besonderer Art wird sich ein GlücksSpirale-Spielteilnehmer aus Bayern seit der Ziehung der Gewinnzahlen am letzten Samstag, 19. Mai, erinnern. Da er seinen Spielauftrag mit der siebenstelligen Losnummer 3061317 abgegeben hatte, landete er einen Treffer in der höchsten Gewinnklasse der Rentenlotterie und darf sich von nun an Rentner nennen. Er bekommt für seinen Volltreffer Monat für Monat 10.000 Euro aufs Konto überwiesen – und das 20 Jahre lang.

Für die Teilnahme an der Rentenlotterie hatte der Oberpfälzer fünf Euro eingesetzt. Der Gesamtwert der Rente entspricht einem Barwert von 2,1 Millionen Euro, den sich der Gewinner auf Wunsch auch auf einmal auszahlen lassen kann.

