„Kann ich nur empfehlen“: Söder teilt Spezialität aus Sachsen – und muss sich auch bei Lanz Kritik anhören

Markus Söder begrüßte seinen sächsischen Amtskollegen Michael Kretschmer. Der brachte eine kulinarische Spezialität aus seiner Heimat mit. © dpa/Bodo Schackow

Markus Söder hat auf Instagram ein neues Essensfoto geteilt. Das Bild einer sächsischen Spezialität ruft mal wieder Kritik hervor.

München - Essen und Markus Söder. Das sind zwei Komponenten, die nicht mehr voneinander getrennt werden können. Das liegt vor allem daran, dass der bayerische Ministerpräsident immer mal wieder auf Instagram Fotos von seinen jüngsten Speisen veröffentlicht. Eine Ernährungsexpertin hatte sich deshalb mal vor einiger Zeit seinen Speiseplan angeschaut und ein eher vernichtendes Urteil abgegeben.

Die jüngste Fotoserie, wie könnte es auch anders sein, ruft wieder einmal Kritik bei seinen Followern hervor. Darauf zu sehen ist unter anderem eine kulinarische Spezialität aus Sachsen. Dahinter folgen ein Foto mit Söder und seinem sächsischen Amts- und Parteikollegen Michael Kretschmer, wie die beiden das Gebäck verspeisen und schließlich eine Nahaufnahme davon.

Söder teilt Essensfoto auf Instagram: Follower reagieren gespalten

Unter sein Foto schreibt Markus Söder: „#söderisst: Heute eine sächsische Spezialität und Köstlichkeit - eine original Eierschecke aus Oppach. Nahrhaft, süß und lecker. Kann ich nur empfehlen. Vielen Dank für das Geschenk, lieber @michaelkretschmer.“ Die Resonanz der Follower ist allerdings gespalten.

Während die einen meinen: „Eierschecke geht immer“ oder „Eierschecke ist so lecker“ sind andere User von dem präsentierten Gebäck nicht überzeugt. „Ich als gebürtiger Sachse kenne die Eierschecke ganz anders. Und ich selbst backe sie auch anders“ oder „Naja, königlicher geht anders. Gönn dir mal was gscheits!“, schreiben sie etwa.

Markus Söder teilt immer wieder Essensfoto: Lanz kritisiert ihn in seiner Sendung

Dass sich Markus Söder immer mal wieder Kritik aufgrund von Essen und Lebensmittel anhören muss, ist für ihn wahrscheinlich nichts Neues mehr. Erst in der jüngsten Sendung von Markus Lanz am 2. Mai nahm ihn der Moderator in die Mangel. Grund war laut Lanz, dass Söder „wahnsinning viel über Fleisch und Wurst“ in seinen Wahlkämpfen redet. „Warum?“, fragte Lanz den Ministerpräsidenten.

Der wiederum widersprach und meinte: „Ich rede nicht nur über Fleisch oder Wurst, aber ich stehe eben auch dazu, dass die Bandbreite der Ernährung groß ist.“ Er selbst habe mal versucht, Veganer zu sein. Auf die Frage von Lanz, wie lange er das gemacht habe, antwortete Söder: „Paar Stunden.“ Der Moderator hatte daraufhin offenbar den Eindruck, dass sich Söder lustig über Veganer macht. Der wies den Vorwurf aber zurück. „Mache ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe da totalen Respekt davor.“ Er könne es nur für sich nicht und möchte es auch nicht.

Söder zu Gast bei Lanz: Noch vor einem Jahr Salatfotos auf Instagram zu sehen

Doch Lanz ließ nicht locker und zog die Fotos von Söder als „Foodblogger“ heran. Noch vor einem Jahr habe er sehr viel Tipps gegeben und Fotos von griechischen Salaten mit Avocado und Schafskäse hochgeladen. Jetzt sind sehr viele Fotos mit Fleisch und Wurst zu sehen, wie laut Lanz das jüngste Beispiel aus einer fränkischen Metzgerei mit Söder zeigt.

Das Thema Essen wird bei Markus Söder also wahrscheinlich immer hoch im Kurs sein und sowohl begeisterte Menschen als auch Kritiker hervorrufen. Mal sehen, was er als Nächstes unter dem Hashtag „#söderisst“ auf Instagram posten wird. (ly)

