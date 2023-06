Goldschatz aus Kelten-Museum in Manching verschollen – Hilft jetzt ein Lösegeld?

Von: Markus Christandl

Ende November vergangenen Jahres stiegen Einbrecher in das Kelten Römer Museum in Manching ein. Sie stahlen dabei auch den berühmten Keltenschatz, der über 2000 Jahre alt ist. Seither sind die insgesamt 483 Münzen aus purem Gold mit dem reinen Materialwert von einer Viertelmillion Euro verschollen. Jetzt gibt es seitens des Museums einen Vorschlag, um den Schatz wieder zu bekommen.

Manching - Es war ein echter Coup: In der Nacht zum 22. November vergangenen Jahres stiegen Gangster in das Kelten Römer Museum in Manching ein und stahlen den 3,7 Kilogramm schweren, 2000 Jahre alten Kelten-Goldschatz - das Vorzeigeobjekt. Alleine der Materialwert liegt bei einer Viertelmillion Euro, der ideelle ist um ein Vielfaches höher.

Schließlich gelten die 1999 entdeckten 483 keltischen Goldmünzen aus der Zeit von 100 vor Christus als Jahrhundertfund. Doch der Schatz, der zwei Jahrtausende auf dem Gelände des Manchinger Oppidums vor sich hinschlummerte, ist seit dem Einbruch weiter verschollen. Hilft jetzt ein Lösegeld?

Der Goldschatz von Manching ist Millionen Euro wert. © Frank Mächler/dpa

Goldraub in Keltenmuseum in Manching: Täter kappten Alarm-Kabel

Die Täter, die mit der Beute untergetaucht sind, gingen jedenfalls professionell vor. Sie kappten in einem Schalthaus die Kabel und blockierten damit den Alarm. Das Bayerische Landeskriminalamt ermittelt weiter intensiv in dem Fall, der Durchbruch bleibt bislang aus. „Es gibt aber immer wieder neue Erkenntnisse, neue Ansätze, die verfolgt werden“, sagt LKA-Sprecher Fabian Puchelt.

In diesem Kessel befanden sich die Goldmünzen. © Peter Kneffel/dpa

Die Politik versucht nun schon seit Monaten, einen anderen Weg, um den Schatz wieder zu bekommen. So forderte der Ingolstädter Grünen-Bezirksrat Joachim Siebler, die Belohnung, die derzeit bei 20 000 Euro liegt, auf eine Höhe hochzuschrauben, die den Materialwert deutlich übersteigt. „Um die Goldmünzen vor dem Einschmelzen zu bewahren.“ Bürgermeister Herbert Nerb (FW) schlug zuletzt vor, privates Vermögen einzusetzen. In einer Sitzung des Zweckverbandes des Kelten Römer Museums griff der die Verband die Idee auf. Man könne daran denken, unter dem Motto „Geld gegen Gold“ mit den Dieben über eine Rückgabe des keltischen Goldschatzes zu verhandeln.

Goldraub von Manching: Keinesfalls Steuergelder einsetzen

Der Zweckverband einigte sich darauf und gab dafür grünes Licht. Geschäftsstellenleiter Andreas Ellgaß: „Wir können uns etwa vorstellen, dass ein privater Geldgeber sagt, er wolle unbedingt, dass der Schatz wieder öffentlich gezeigt wird.“ Es gehe dabei rein um Spenden, um das Gold auszulösen. Ellgaß betont, „dass dafür keinesfalls Gelder aus öffentlicher Hand eingesetzt werden dürfen.“

Ob das bei den Dieben Gehör findet? Mittlerweile hat das Museum trotz Fehlens des Prunkstücks wieder geöffnet. Und es hat auch ohne Glitzerfaktor viel zu bieten: etwa die mystischen Kultbäumchen aus der Keltenstadt von Manching oder die beiden Bootswracks aus dem Ort Oberstimm. Dabei handelt es sich um die am besten erhaltenem römischen Militärschiffe nördlich der Alpen.

