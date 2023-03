Die beliebtesten Kleinstädte Deutschlands: Gold und Silber für Bayern

Von: Adriano D'Adamo

Der Tegernsee und Berchtesgaden. © Imago/Fotostand/Westend61

Eine Studie zeigt die beliebtesten Kleinstädte Deutschlands – anhand ihrer Suchanfragen bei Google. Die Spitzenplätze gehen an zwei Orte im Freistaat.

München – Fernab vom Lärm der Großstadt begeistern Kleinstädte mit Natur und Ruhe. Das Ferienhaus-Portal Holidu ist nun der Frage nachgegangen, welche die beliebteste Kleinstadt Deutschlands ist. Hierfür wurden die monatlichen Suchanfragen auf Google für Städte mit weniger als 10.000 Einwohner analysiert. An der Spitze stehen zwei malerische Orte im Süden von Bayern.

Beliebteste Kleinstädte Deutschland: Bayern macht das Rennen

Die beliebteste Kleinstadt Deutschlands ist den Google-Suchanfragen zufolge Tegernsee im Landkreis Miesbach. Mit mehr als 110.000 monatlichen Suchanfragen belegt die malerische Kleinstadt den ersten Platz im Holidu-Ranking. Besonders die Wanderrouten haben es den Deutschen angetan, da sie diese besonders oft online gesucht haben.

Auf Platz zwei befindet sich Berchtesgaden. Die Kleinstadt beheimatet rund 7.600 Einwohner und kommt auf stolze 91.800 monatliche Suchanfragen. Die Online-Nutzer hat vor allem interessiert, welche Aktivitäten es in Berchtesgaden gibt. Neben den vielen Wanderrouten bieten sich auch Ausflüge für Kulturinteressierte in Form von Museen und dem Salzbergwerk an.

Kleinstadt-Ranking auf Google-Basis: Ostsee und Reichsburg an der Mosel dabei

Das waren die einzigen bayerischen Vertreter in dem Ranking. Auf Platz 3 folgt Cochem in Rheinland-Pfalz. Die kleine Kreisstadt hat eine Einwohnerzahl von rund 5.000. Eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten des Ortes ist die Reichsburg an der Mosel. Für Platz vier geht es nach Mecklenburg-Vorpommern, und zwar nach Kühlungsborn mit 74.000 monatlichen Suchanfragen für den Ort mit 7.900 Einwohnern.

Platz fünf der beliebtesten Kleinstädte Deutschlands befindet sich an der Ostsee. Heiligenhafen kann eine stolze Anzahl von 60.890 monatlichen Suchanfragen vorweisen. Für Platz sechs geht es in das Nachbarbundesland Baden-Württemberg und zwar nach Meersburg mit 60.820 Suchanfragen.

