Mann kracht in Gegenverkehr und wird eingeklemmt - Er stirbt trotz Reanimation durch Ersthelfer noch vor Ort

Von: Katarina Amtmann

Einsatzkräfte rückten in Niederbayern zu einem Unfall aus. Für einen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). © IMAGO / Maximilian Koch

Ein Mann wurde nach einem Unfall eingeklemmt und musste aus seinem Auto befreit werden. Ersthelfer versuchten ihn zu reanmieren, doch seine Verletzungen waren zu schwer.

Gottfrieding - Im Gemeindegebiet Gottfrieding (Landkreis Dingolfing-Landau) ist am Donnerstag, 19. Januar, ein Mann bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das berichtet die Polizei.

Autofahrer kracht in Niederbayern in Gegenverkehr und wird eingeklemmt - 51-Jähriger stirbt

Der Pressemitteilung zufolge fuhr ein 51-Jähriger gegen 16.15 Uhr auf der Kreisstraße DGF15 von Gottfriedingerschwaige kommend in Richtung Frichlkofen. Aus derzeit noch unklarer Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn, dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto.

Der 51-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt, er wurde von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit. „Trotz durchgeführter Reanimationsversuche der Ersthelfer konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen“, heißt es in der Pressemeldung der Polizei.

Tödlicher Zusammenstoß in Niederbayern

Die Insassen des entgegenkommenden Wagens - ein 36-Jähriger und seine 26-jährige Beifahrerin - blieben unverletzt. Sie kamen jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Kreisstraße DGF15 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt, die Freiwillige Feuerwehr unterstützte bei der entsprechenden Umleitung. (kam)

