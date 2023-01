Ein Bairisch-Rebell sagt Servus: Wirt Hans Triebel muss die Gotzinger Trommel schließen

Von: Cornelia Schramm

Die Trutzburg des Bairischen: Dialektpfleger Hans Triebel vor seiner Gotzinger Trommel. Er muss bald für immer zusperren. © Thomas Plettenberg

Die Gotzinger Trommel gilt seit 20 Jahren als Trutzburg des Bairischen und Wirt Hans Triebel als wohl umstrittenster Dialektpfleger Bayerns. Jetzt muss der 70-Jährige der Gesundheit wegen Schluss machen. Die Institution im Kreis Miesbach schließt. Ein Abschiedsbesuch.

Gotzing – Hans Triebel sitzt in seiner Gaststube. Es ist Mittag, die Gotzinger Trommel hat geöffnet, aber keine Gäste sind da. Ein Wochentag, Wind und Regen. Er deutet nach oben: Da hängen Schnitzereien, eine Schützenscheibe und viele Fotos. Triebel mit Papst Benedikt, Arm in Arm mit Theater-Freunden und feschen Bedienungen. „In 20 Jahr’ sammelt sich viel an“, sagt er. „Des werd i ois wegschmeißen müssen, wenn i ausziag.“

Triebel legt ein Scheitl Holz im Ofen nach. Bücken fällt ihm schwer, so wie Fässer-Schleppen, Schneeräumen und Rasenmähen. Rechts trägt er Haferlschuh, links einen orthopädischen Schuh. Das Bein macht ihm schon lange zu schaffen. Dreimal die Woche muss er zum Arzt, im Februar wird er operiert. Dann muss er zusperren. Zum ersten Mal seit 20 Jahren, Betriebsurlaub hat er nie gemacht. „Eine Vertretung werd’ i ned finden. Und wer woaß, wie schnell i nach der OP auf die Fiaß kimm.“

Im Februar wird Triebel 70. Früher konnte er sich nie vorstellen, Wirt zu werden. Jetzt kann er sich kaum vorstellen, keiner mehr zu sein. Auch, weil die Gotzinger Trommel sein Zuhause ist. In dem Weiler zwischen Weyarn und Miesbach wohnt er im ersten Stock des Gasthauses. Oben gibt es weder eine Brause, noch Warmwasser und Strom. „Ein altes Schloss. I bin g’wohnt, hier zu leben, aber für an Nachfolger müsste um’baut werden.“

Gotzinger Trommel: Mit Hans Triebel kehrte 2003 die Rebellion zurück ins Wirtshaus

Die Gotzinger Trommel ist ein Gasthaus mit Geschichte. Von hier aus zogen mutige Revolutionäre 1705 zur Sendlinger Bauernschlacht aus. Die Trommel führte sie im Kampf gegen die kaiserlich-österreichischen Besatzer an. Heute steht die im Heimatmuseum Miesbach. Das denkmalgeschützte Wirtshaus hat Triebel seit 2003 gepachtet. Mit dem umtriebigen Wirt ist damals auch die Rebellion wieder eingezogen.

Triebel trug stets Bart, Trachtenhut und Lederhose. Er zauberte Schweinsbraten, nie Schweinebraten, spielte den Don Giovanni auf der Kleinkunst-Bühne – und trieb immer seine eigene Revolution voran. Einmal wollte er den Text der Bayern-Hymne ändern. Einmal hat er mit 7000 Unterschriften beim Kultusministerium beantragt, Lehrer in Bairisch, Fränkisch und Schwäbisch testen zu lassen. Triebel war Gründungsvater des Fördervereins Bairische Sprache und Dialekte und trat später, nach einem Scharmützel im Verein, dem Bund Bairische Sprache bei.

Triebel spricht heute noch von einer Mission: Servus, pfiati oder habedere waren in der Gotzinger Trommel zum Abschied erlaubt, keinesfalls aber dieses Wort mit t. Ein Graus. Eine „tschüss-freien Zone“ auszurufen, war also Triebels erster Streich. Das Bairische wollte der Kfz-Mechaniker mit dieser Aktion und allen, die noch folgen sollten, schützen. „I hob Schilder machen lassen und die wie’s g’hört an die Ortstafeln geschraubt“, sagt er und muss heute noch grinsen.

Über seine Aktion „Tschüssfreie Zone“ wurde deutschlandweit berichtet. © MM

Über den rebellischen Akt der Dialektpflege informiert Triebel damals selbst die Presse. Als Reporter aus ganz Deutschland in Gotzing ankommen, hat das Straßenverkehrsamt die drei rot-weißen Blechschilder längst entfernt. Triebel bekommt sie wieder, straffrei. Leute aus Hamburg reisen an, lassen sich mit ihnen und dem Oberlandler Original fotografieren. Ein PR-Gag? Eher pure Überzeugung. „Der Ansturm nach so einer Aktion ist kurzlebig. Sowas schodt eher.“ Viele Einheimische meiden danach die Trommel, schimpfen, Triebel schade dem Fremdenverkehr. Der zuckt heute mit den Schultern: „Mir war des wurscht. Ma muss tun, was ma tun muas.“

Querulant für die einen, Patriot für die anderen: Triebels Mission geht nach den Schildern weiter. Er hält es für eine Sauerei, dass es in Bayern nur noch Weihnachtsmänner gibt. Der Wirt steigt ins Auto, fährt nach Salzburg, wo es den echten Nikolaus noch gibt, importiert 150 Schoko-Figuren mit Mitra und Bischofsstab und verkauft sie. „Eine Riesengaudi“, sagt er heute. Seine Rebellion trägt Früchte: „Heid kann man den echten Schoko-Nikolaus ja a bei uns wieder kaufen, in Bad Aibling zum Beispiel.“ Triebel stemmt sich von der Eckbank auf und humpelt zur Küche – er muss nach dem Schweinsbraten schauen.

Denkmalgeschütztes Wirtshaus wird saniert: Triebel hofft auf Nachfolger für tschüssfreie Zone

Vor Kurzem hatte er einmal tagelang keine Gäste. Das Essen landete bei den Hühnern. „Hier kann ma ned reich werden, ma muss wirklich Freid an der Arbeit ham“, sagt Triebel. Den Betrieb von 11 bis 18 Uhr stemmt er inzwischen ganz allein. Das letzte Jahr lief nicht gut, die zwei davor auch nicht. Personal ist schwer zu finden. Hat Triebel Reservierungen, kommt seine Nachbarin zum Helfen. Den Stammtisch, ein paar Handwerker und Ausflügler umsorgt der zweifache Vater als Koch, Schankwirt und Bedienung in einem aber ganz allein.

Ein Gasthaus mit Geschichte: In der Gotzinger Trommel bleiben die Tische nun leer. Ein Nachfolger für Triebel ist noch nicht gefunden. © Thomas Plettenberg

Vielleicht klappt das nach der OP noch eine Weile so, aber Triebel macht sich immer mehr Gedanken um den Ruhestand. Wenn er eine kleine Wohnung in Miesbach finden würde, könnte er sein Auto abgeben. Ärzte wären in der Nähe. „Oder eine hübsche Witwe nimmt mich auf“, scherzt er. Und auch die Gotzinger Trommel würde ihm in Frauenhand bestens gefallen. „Jemand wia mi gibt’s nimmer und Frauen san mir prinzipiell liaba.“

Die Gotzinger Trommel gehört den Stadtwerken München, Verpächter ist die Brauerei Graf Arco. „Es laufen erste Gespräche mit potenziellen Nachfolgern“, sagt Betriebsleiter Thomas Furtner. „Wir stecken in den Planungen für eine große und denkmalschonende Sanierung.“

Das Schweinsbraten-Rezept würde Triebel seinem Nachfolger verraten. Und sollte er die tschüssfreie Zone weiterpflegen wollen, bleiben auch die Schilder. „Würde die Gotzinger Trommel samt Theater und dem Einsatz für den Dialekt weiterg’führt, war des a Vermächtnis.“ Vielleicht denkt sich Hans Triebel irgendwann mal wieder eine Aktion aus. Als Rebell in Rente. (sco)