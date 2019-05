Tragödie bei Festumzug in Bayern: Kutsche rast unkontrolliert bergab - Mann in Lebensgefahr

In Gräfensteinberg, Mittelfranken, ist es bei einem Festumzug zu einer Tragödie gekommen. Ein 77-Jähriger schwebt in Lebensgefahr.

Gräfensteinberg - In Gräfensteinberg, im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in Mittelfranken, ist es zu einer Tragödie bei einem Festumzug gekommen. Am Sonntagnachmittag des 19. Mai sollte das 120-jährige Jubliäum der Feuerwehr gefeiert werden.

Gräfensteinberg: Kutsche löste sich kurz nach Start des Umzugs

Kurz nach Start des Umzugs löste sich die Kutsche mit einer altertümlichen Feuerwehrspritze vom ziehenden Traktor, heißt es nach ersten Meldungen vom Unfallort. Das Gespann rollte wohl bergab und beschleunigte. Zwei Personen retteten sich mit einem Sprung von der Kutsche. Zwei andere Männer blieben allerdings im Gefährt. Die Kutsche prallte gegen eine Gartenmauer, so News 5.

Der Kreisbrandrat Werner Kastner sagte: „Die Zuschauer haben gesehen, dass sich die Kutsche löste, schrien und sprangen rechtzeitig zur Seite“. Es zerbrachen auch die Räder der Kutsche an einer Bordsteinkante und das Gespann kippte um. Die beiden Insassen, ein 77-Jähriger und ein 78-Jähriger, mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

77-Jährige erlitt bei Unfall in Gräfensteinberg ebensbedrohliche Verletzungen

Der 77-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, der 78-Jährige wurde leicht verletzt. Kastner sagte: „Das hat gezeigt, dass immer etwas passieren kann. Wir sind eigentlich unterwegs, um Leuten zu helfen, heute haben wir selbst Hilfe gebraucht“. Die Staatsanwaltsschaltschaft ordnete ein Gutachten an, um zu klären, warum sich die Kutsche von Gespann löste.

