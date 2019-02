Geldautomat gesprengt: Verfolgungsjagd quer durch Unterfranken – Polizei warnt Bevölkerung

In Unterfranken haben Männer einen Geldautomaten gesprengt und sich dann eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die sprach eine Warnung aus.

Grafenrheinfeld - Mindestens zwei Männer haben in einer Bank in Grafenrheinfeld (Landkreis Schweinfurt) einen Geldautomaten gesprengt und sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. „Die Sprengung mit Gas in der Nacht zum Samstag war lebensgefährlich“, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Den Angaben zufolge wurden die Unbekannten entdeckt und nahmen ohne Beute mit dem Auto Reißaus.

Während der Verfolgung quer durch Unterfranken krachte das Fluchtauto im Landkreis Würzburg in einen Streifenwagen, so dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Mindestens ein Beamter wurde verletzt. Das Auto der Männer stoppte schließlich auf der A3 im Stadtgebiet von Würzburg. Die beiden mutmaßlichen Täter suchten zu Fuß das Weite.

Polizei: „Autofahrer sollen keine Anhalter mitnehmen“

Die Polizei nahm kurze Zeit später einen der Männer fest. Der andere Verdächtige war vorerst weiter auf der Flucht. Eine Großfahndung mit einem Hubschrauber blieb zunächst erfolglos. „Wer im Großraum Würzburg Verdächtige bemerkt, soll den Polizeinotruf 110 wählen - Autofahrer sollen keine Anhalter mitnehmen“, warnte der Sprecher.

Auch in Röthlein in Bayern war erst vor kurzem ein Geldautomat in die Luft gejagt worden.

dpa