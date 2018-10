Fahranfänger überfährt Fußgänger: Mann stirbt

Ein 45-jähriger Mann ist am späten Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Grainet im Kreis Freyung Grafenau ums Leben gekommen.

Grainet - Ein Fahranfänger hat in Grainet (Landkreis Freyung-Grafenau) einen Fußgänger überfahren und tödlich verletzt. Der 45-Jährige war am späten Samstagabend auf der Straße in Fürholz unterwegs, als ihn der Wagen des 18-Jährigen erfasste.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann etwa fünf Meter durch die Luft geschleudert. Er starb wenig später im Krankenhaus. Zur Klärung der genauen Unfallursache ermittelte ein Gutachter.

