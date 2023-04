Granate entschärft: Sperre der A 94 und B 299 aufgehoben

Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Nach der erfolgreichen Entschärfung einer Panzersprenggranate sind die Autobahn 94 sowie die Bundesstraße 299 an der Anschlussstelle Mühldorf-Nord wieder befahrbar. Für die Evakuierung, die etwa eine halbe Stunde dauerte, wurde ein Gebiet von rund 200 Metern um den Fundort gesperrt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Panzersprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Bauarbeiten rund um Erharting (Landkreis Mühldorf am Inn) gefunden.