Grausam: Mann wirft Hund „Bonny“ aus dem Fenster - er stirbt qualvoll

Wie grausam kann ein Mensch nur sein? Wie die Tierrettung Niederbayern berichtet, warf in Straubing ein Mann einen Hunden aus dem Fenster des dritten Stockes. Mit fatalen Folgen.

Straubing - Absolut grausam: Ein Mann hat in der Nacht auf Samstag eine Bulldogge namens „Bonny“ aus dem dritten Stock eines Wohnhauses in Straubing geworfen. Der Hund erlitt dabei schwerste Verletzungen. Das berichtete die Tierrettung Niederbayern in einem Facebook-Posting. Sofort versuchten die Einsatzkräfte den Hund zu stabilisieren und ihn in die Tierklinik nach Augsburg zu transportieren. Doch Bulldogge „Bonny“ starb noch im Wagen.

Tierrettung Niederbayern postet Video

Die Anwesenheit des Hundes in einer dreiköpfigen Wohngemeinschaft hatte einen Mitbewohner offenbar so zur Weißglut getrieben, dass dieser „Bonny“ kurzerhand aus dem Fenster geworfen hatte. Die Polizei war danach vor Ort - von den Hundebesitzern war sofort Anzeige gegen den Mann erstattet worden. Das berichtete die BILD.

nm