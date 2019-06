Er stand auf einem Hochhaus: Bayerische und Österreichische Polizisten verhindern Suizid

Ein 24-Jähriger will sich in Graz von einem Hochhaus stürzen: Beamte der Bayerischen und Österreichischen Polizei können ihm von dem Suizid abbringen.

Rosenheim/Graz - Bayerische und österreichische Polizisten haben gemeinsam einen Suizid in der Steiermark verhindert.

Die österreichischen Beamten überredeten einen 24-Jährigen dazu, sich nicht von einem Hochhaus in Graz zu stürzen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann war laut den Beamten am Mittwoch stark alkoholisiert. Wegen seines Gesundheitszustands brachten die Polizisten ihn in ein Krankenhaus.

Laut einer Polizeisprecherin hatte der 24-Jährige seiner Mutter eine Abschiedsnachricht auf ihr Handy geschickt. Diese befand sich zu dem Zeitpunkt am Bahnhof in Rosenheim und bat eine Polizeistreife um Hilfe. Die Beamten alarmierten ihre österreichischen Kollegen. Diese fanden den Mann an der von der Mutter angegebenen Adresse.

dpa

