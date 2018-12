Schwerer Unfall: Traktorfahrer durch Frontscheibe geschleudert

Ein Traktorfahrer wurde bei einem schweren Unfall in Grettstadt (Landkreis Schweinfurt) nach ersten Informationen durch die geöffnete Frontscheibe geschleudert.

Grettstadt - Zwei Menschen wurden nach ersten Informationen bei einem Unfall am Dienstagabend in Grettstadt (Landkreis Schweinfurt) verletzt. Demnach fuhr ein Traktor auf der Gochsheimer Straße in Richtung Grettstadt. Ihm folgte ein Auto. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Wagen auf den Traktor auf.

Auto prallt auf Traktor: Fahrer durch Frontscheibe geschleudert

Durch den Aufprall schleuderte der Fahrer durch die geöffnete Frontscheibe des Traktors und wurde nach ersten Berichten dabei schwer verletzt. Die Front des Autos wurde durch den Unfall komplett zerstört, der Fahrer dabei ebenfalls schwer verletzt.

Der Traktor kam neben der Straße zum Liegen. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

mm/tz

