Luftwaffe trainiert in Mega-Übung im Himmel über Bayern – Einschränkungen für Passagierverkehr

Große Lärmbelästigung erwartet

Im Sommer nehmen 18 Nationen an der Air Defender 2023 teil und unter anderem auch Deutschland als „kollektiver Verteidigungsknotenpunkt“. Die Übung findet auch im bayerischen Luftraum statt.

Lechfeld – Mit der Übung Air Defender 2023 soll die Freiheit und Demokratie gestärkt werden. So beschreibt die Bundeswehr das Ziel des nationenübergreifenden Übungsszenarios. Unter Führung der Luftwaffe werden Luftkriegsoperationen trainiert. Diese sollen unter anderem die Reaktionsfähigkeit und gemeinsame Stärke der teilnehmenden Soldaten trainieren. Deutschland wird die Gastgebernation des Manövers sein. Einige der Flugmaschinen werden auch über Bayern fliegen.

+ Die Lufträume der Air Defender 2023. © Bundeswehr

Air Defender 2023 im europäischen Luftraum: Über 10.000 Soldaten nehmen teil

Die Bundeswehr beschreibt die Übung als „die größte Verlegeübung seit Bestehen der NATO“. Sie findet zwischen dem 12. und 23. Juni 2023 statt. Über 10.000 Soldaten mit 210 Flugzeugen aus 18 Nationen nehmen daran teil. Mehr als 100 Flugzeuge stammen aus den USA. Neben Deutschland sind unter anderem auch die USA, das Vereinigte Königreich, Japan, Schweden und Frankreich dabei. Die Bundeswehr betont, dass „dieses Vorhaben einer reinen verteidigenden Trainingsabsicht“ entspringt. Deutschland wird dabei einen kollektiven Verteidigungsknotenpunkt innerhalb Europas darstellen.

In Deutschland wird es fünf Standorte für die Übung geben und einer davon befindet sich in Bayern. Einer der Standorte ist der Fliegerhorst Lechfeld in Bayern. Er ist der größte Militärflugplatz Deutschlands und liegt im Landkreis Augsburg. Weiterhin wird er als Ausweichflugplatz für das taktische Luftwaffengeschwader 74 genutzt.

Fliegerhorst Lechfeld Der Fliegerhorst Lechfeld wurde 1912 erbaut und befindet sich im Landkreis Augsburg. Er ist der größte Militärflugplatz Deutschlands und Ausweichflugplatz für das taktische Luftwaffengeschwader 74. Der Fliegerhorst wird auch zivil genutzt.

Die anderen vier liegen in Hohn in Schleswig-Holstein, Laage in Mecklenburg-Vorpommern, Wunstorf in Niedersachsen und Spangdahlem in Rheinland-Pfalz. Über dem deutschen Luftraum werden zum ersten Mal die amerikanischen F-35 Tarnkappenbomber fliegen.

Einschränkungen im Flugverkehr – bayerische Pfingstferien bleiben verschont

Während der Übung werden die entsprechenden Strecken im deutschen Luftraum für den zivilen Flugverkehr gesperrt. Der Zeitraum von Air Defender 2023 überschneidet sich nicht mit den Pfingstferien der bayerischen Schulen. Die Pfingstferien finden vom 30. Mai bis 9. Juni statt und die Übung beginnt erst am 12. Juni. Anwohner in den Übungsstandorten, wie Lechfeld in Bayern und Landkreis Augsburg, müssen mit einer erhöhten Lärmbelästigung rechnen. Wie genau das Training, die Flugzeiten und -strecke über dem Freistaat aussehen werden, ist noch unklar. Die Soldaten starten und landen jedoch vom Luftwaffen-Stadort Lechfeld im Landkreis Augsburg und Regierungsbezirk Schwaben.

Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft ist besorgt über die Einschränkungen, welche die Verlegungsübung und Luftraumsperrung auf den zivilen Luftverkehr hat. Er will Verspätungen von Flügen in diesem Zeitraum möglichst vermeiden. Dafür steht der Bundesverband im Austausch mit den Flugsicherungen anderer Länder und der gesamteuropäischen Eurocontrol. „Um Verspätungen im Luftverkehr zu vermeiden, brauchen die Unternehmen jetzt dringend die Information, welche Luftraumblöcke wann gesperrt werden. Zudem sollten die Auswirkungen der militärischen Übung auf den ohnehin hochbelasteten deutschen Luftraum auf ein Minimum reduziert werden“, sagte ein Bundesverbands-Sprecher gegenüber 24Rhein.

