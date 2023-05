„Ey Leute, das geht so nicht“: Fränkische Gasthofbetreiber nach Diebstahl außer sich

Von: Lia Stoike

Der Brauereigasthofs „Grosch“ in Rödental wurde Opfer eines dreisten Diebstahls. So geht das nicht, finden die Betreiber. © privat

Als die Inhaber eines fränksichen Gasthofs den Diebstahl bemerkt, können sie es kaum fassen. Sie sind empört und senden eine unmissverständliche Botschaft.

Kreis Coburg - Rödental wurde kürzlich von unverschämten Dieben heimgesucht. Ihnen zum Opfer gefallen sind die Inhaber des fränkischen Brauereigasthofs „Grosch“. Als Inhaberin Kerstin Pilarzyk feststellt, dass ihr Gasthof beklaut wurde, traut sie ihren Augen kaum. Sie entscheidet gemeinsam mit ihrem Mann eine Botschaft an die Diebe zu senden.



Fränkische Gasthofbetreiber sind wegen Diebstahl empört: 55 Blumen geklaut

Ab dem Frühjahr ist es so weit: Die Mitarbeiter und Inhaber des Brauereigasthofs „Grosch“ bringen den Laden auf Vordermann. Auch die unzähligen Blumenkästen an den Fensterbänken des Gebäudes werden mit Pflanzen bestückt, die das Gebäude in bunte Blütenpracht hüllen. Diebe machten den Inhabern kürzlich einen Strich durch die Rechnung: Sie klauten aus 11 Blumenkästen ganze 55 Blumen.

Dort, wo kürzlich noch Blumenzwiebeln steckten, klaffen nach dem Diebstahl nur noch schwarze Löcher. © Privat

Dabei waren die Blumen eigentlich bereits verblüht, sollten zeitnah gegen neue ausgetauscht werden. Als sie realisiert, dass sie geklaut worden sind, ist Kerstin Pilarzyk, Inhaberin des Brauereigasthofs, schockiert. Wer rechnet auch mit so einer dreisten Aktion? „Wir waren empört“, sagt sie gegenüber merkur.de. Es komme hin und wieder vor, dass betrunkene Jugendliche mal eine Blume aus einem Kasten nehmen, so Pilarzyk. Aber so etwas hat sie noch nie erlebt.

Facebook-Post soll auf Diebstahl aufmerksam machen – „Sorry, was soll das?“

Vor allem bedauere sie, die Liebe der Mitarbeiter, die in das Bepflanzen der Blumenkästen gesteckt werde. „Das kostet alles Geld und Arbeit.“ Seit dem Diebstahl steht die Inhaberin vor einem Rätsel: „Ich weiß es nicht, wer sowas macht.“ Die Tat zur Anzeige bringen, will sie allerdings nicht.



Stattdessen entscheidet sie sich mit ihrem Mann dazu, einen Facebook-Post zu veröffentlichen, um zu zeigen, dass sowas „nicht geht“. „Das bringt mehr Aufmerksamkeit.“ In diesem schreibt das Inhaber-Paar: „Sorry, was soll das? Liebevoll gepflanzt und gepflegt zur Freude unserer Gäste und Mitarbeiter und dann einfach mal so am Wochenende 11 Blumenkästen mit 55 Blumen geklaut. Gehts noch?“ Auch hatte sie die Hoffnung, dass über Nacht alle Blumen wieder auftauchen, wurde aber enttäuscht. „Zumindest haben wir mal gesagt: Ey Leute, das geht so nicht!“



