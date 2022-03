Großbrand in Karlstein: Feuerwehr rückt mit zahlreichen Kräften an

Von: Melanie Gottschalk

Nachdem der Brandherd gefunden wurde, konnte der Brand in Karlstein in der Nähe von Hanau schnell gelöscht werden. © Armin Lerch/5Vision

In Karlstein in der Nähe von Hanau kommt es zu einem Großbrand. Bei den Löscharbeiten wird eine Feuerwehrfrau verletzt.

Karlstein - In Karlstein am Main (Kreis Aschaffenburg) in der Nähe von Hanau* ist es am Dienstagabend (22.03.2022) zu einem Großbrand gekommen. Wie die Agentur 5Vision berichtet, wurde der Brand gegen 18.50 Uhr der Feuerwehr gemeldet. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Straße „Am Sportplatz“ war offenbar eine große Rauchentwicklung wahrzunehmen.

Da zu diesem Zeitpunkt keine Beschäftigten mehr auf dem Gelände der Firma im Gewerbegebiet anwesend waren, musste die Feuerwehr zahlreiche Türen aufbrechen, um an den Brandherd zu kommen. Das Feuer hatte sich bereit im Bürobereich der Firma in Karlstein am Main ausgebreitet. Als der Herd lokalisiert war, konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Brand in Karlstein nahe Hanau: Feuerwehrfrau verletzt

Bei den Löscharbeiten wurde eine Feuerwehrfrau nach Angaben von 5Vision verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Die Feuerwehr kontrollierte nach der Löschung des Brandes auch die umliegenden Gebäude des Gewerbegebiets. (msb) *op-online.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

