Großbrand wütet in Fuggerschloss Emersacker bei Augsburg - schwere Schäden

Am Montagmorgen brach ein Großfeuer im Fuggerschloss Emersacker bei Augsburg aus. Der Ort ist geschockt. Die Schäden sind noch nicht absehbar. Die Kripo ermittelt.

Update, 16.01 Uhr:

Bislang steht fest, dass die Gaststätte völlig ausbrannte und Teile des Schlosses erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zur Ermittlung der Brandursache übernahm die Kriminalpolizei Augsburg vor Ort die Sachbearbeitung. Nach aktuellem Stand wird von einem technischen Defekt an einem Gerät in der Küche der Gaststätte ausgegangen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1,5 Millionen Euro. Verletzt wurde niemand.

Ursprüngliche Meldung von 14.12 Uhr:

Augsburg/Emersacker - Im ehemaligen Fuggerschloss Emersacker bei Augsburg ist am Montag ein Großfeuer ausgebrochen. Der Brand erstreckte sich laut Augsburger Allgemeinen über mehrere Etagen. Rund 180 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Polizei waren demnach im Einsatz.

Laut bisher unbestätigten Meldungen vom Einsatzort erfolgte die Alarmierung um 5.45 Uhr. Ebenfalls bisher unbestätigten Informationen unserer Redaktion zufolge brach das Feuer in der Küche der angrenzenden Gaststätte aus.

Brand in Fuggerschloss bei Augsburg: Offenbar ältester Teil für immer vernichtet

Besonders tragisch: Der Brand vernichtete den ältesten Teil des Schlosses und ging über mehrere Etagen bis zum Dachboden. Über zwei Drehleitern mussten die Einsatzkräfte aus den Landkreisen Augsburg und Dillingen sowie der Berufsfeuerwehr Augsburg Bereiche des Dachstuhls großflächig öffnen, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Großbrand in Fuggerschloss bei Augsburg: die Bilder Zur Fotostrecke

Auch die hölzernen Fehlböden in den Etagen mussten auf der Suche nach Brandnestern mit Kettensägen aufgeschnitten werden. Die Feuerwehr Emersacker ist in der ehemaligen Schlossbrauerei, nur wenige Meter von der Brandstelle entfernt, untergebracht und konnte somit umgehend mit den Löschmaßnahmen beginnen.

Gemeinde Emersacker hatte Schloss teuer saniert

Die Ursprünge des Fuggerschlosses gehen auf das 12. Jahrhundert zurück. Die Familie Fugger errichtete Anfang des 17. Jahrhunderts den Neubau. 1990 erwarb die Gemeinde Emersacker das Anwesen. Damals war das Schloss ziemlich heruntergekommen. Inzwischen stellen die Räumlichkeiten das Zentrum der Gemeinde dar und beinhalten neben der Feuerwehr unter anderem das Rathaus, Arztpraxen und ein Restaurant - in dessen Küche offenbar der folgenschwere Brand seinen Ursprung nahm.

Eine ungefähre Schadenssumme kann noch keiner nennen. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

kmm

Lesen Sie auch: Notsituation: Frau in den Geburtswehen steht im Stau - doch dann passiert etwas Wunderbares