Gleitschirmflieger verfängt sich in Seilbahn: 26-Jähriger baumelt elf Stunden lang über Abgrund

Von: Katrin Woitsch

Stundenlang hing der 26-jährige Gleitschirmflieger an den Seilen der Bergbahn über dem Abgrund. Nachts wurde er gerettet. © HANS LAMMINGER D-83329 WAGING

Ein Gleitschirmflieger ist bei einem Flugmanöver in den Seilen der Hochfelln-Bahn hängen geblieben. 70 Menschen mussten aus den Gondeln und vom Gipfel evakuiert werden. Für den 26-jährigen Paraglider dauerte die Rettung bis tief in die Nacht.

Als Christoph Mitterer und seine Kollegen von der Bergwacht Bergen am Donnerstagnachmittag die Nachricht bekamen, dass sich ein Gleitschirmflieger in den Seilen der Hochfelln-Bahn verfangen hatte, war ihnen sofort klar, dass ihnen ein sehr langer und komplizierter Einsatz bevorsteht. Der Schirm des 26-Jährigen aus Altötting hatte sich bei einem Flugmanöver komplett um die Tragseile gewickelt.

Er hänge sicher, berichtete er den Einsatzkräften übers Handy. Aber er konnte sich unmöglich aus seiner Lage befreien und hing hilflos rund 80 Meter über dem Boden im Drahtseil. In dieser Situation musste der Mann bis etwa 2 Uhr nachts ausharren – so lange dauerte es, bis die Retter ihn befreit hatten.

Die Bahn zum Gipfel musste nach dem Vorfall abrupt gestoppt werden. Beide Kabinen kamen zwischen Mittel- und Bergstation zum Stehen, die obere in etwa 30 Metern Höhe, die andere in 20 Meter über dem Boden. In beiden Gondeln befanden sich rund 20 Personen. „Unsere Einsatzkräfte waren mit den Gondelschaffnern die ganze Zeit über Funk in Kontakt“, berichtet Mitterer. „Panik ist nicht ausgebrochen.“ Doch den Ausflüglern stand ein aufregende Rettungsaktion bevor.

Kniffliger Einsatz: Mit einem speziellen Seilfahrgerät näherten sich die Bergwachtler dem Gleitschirmflieger. © HANS LAMMINGER D-83329 WAGING

Eigentlich gibt es für solche Fälle eine Rettungsgondel – doch die konnte wegen des Gleitschirms in den Seilen nicht eingesetzt werden. Also mussten die Bergwacht-Kräfte an den Seilen entlang zu den Kabinen klettern. Sie konnten über eine Dachluke einsteigen und den Fahrgästen Rettungsgurte anlegen. Dann wurden die Menschen mithilfe spezieller Bergrettungssets aus einer Luke im Boden der Gondeln gesichert zu Boden gelassen.

Die Bergwacht Bergen wurde dabei von Rettungskräften aus den umliegenden Chiemgauer Bergwachten unterstützt. Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort. „Es waren eigentlich vier Einsätze gleichzeitig“, berichtet Mitterer. Zwei Gondeln mussten evakuiert werden, der Gleitschirmflieger musste geborgen werden – und auch auf dem Gipfel des Hochfelln steckten rund 50 Personen fest – darunter Babys, Senioren, eine hochschwangere Frau und zwei Hunde. Sie wurden per Hubschrauber ins Tal gebracht. Panik kam auch hier nicht auf, berichtet Mitterer und ergänzt: „Sie haben den kleinen Rundflug genossen.“

Auch Kleinkinder und Babys wurden aus den Gondeln und vom Gipfel evakuiert. © HANS LAMMINGER D-83329 WAGING

Der Gleitschirmflieger konnte jedoch nicht aus der Luft gerettet werden. Die Bergwachtler mussten sich von den Seilen der Hochfelln-Bahn zu ihm abseilen. Das war nicht ohne: Sie mussten bei aufwändiger Sicherungsarbeit eine Strecke von mehreren hundert Metern bewältigen und unterwegs Stützen und Seilreiter überklettern. Mittlerweile war es bereits dunkel geworden. Die Retter mussten außerdem ein spezielles Seilfahrgerät anfordern. Es war bereits 1.45 Uhr morgens, als sie den Gleitschirmflieger zu Boden ablassen und ins Tal bringen konnten. „Der Mann war in keinem kritischen Zustand“, berichtet Mitterer. Er wurde aber trotzdem für eine Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Für den Einsatz waren neun Bergwacht-Bereitschaften, dutzende Helfer von Polizei, Feuerwehr und Malteser-Hilfsdienst sowie vier Hubschrauber im Einsatz. Solche Rettungsaktionen sind alles andere als alltäglich, sagt Bereitschaftsleiter Christoph Mitterer. Zuletzt hatte sich im August 2011 ein Gleitschirmflieger in einer bayerischen Seilbahn verfangen. Damals an der Tegelbergbahn.