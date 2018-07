Augsburger Caritas-Gebäude brennt Sonntagabend - Schaden im sechsstelligen Bereich

Bei dem Brand eines Gebäudes des katholischen Hilfswerks Caritas in Augsburg ist ein hoher Sachschaden entstanden.

Augsburg - Erste Schätzungen beziffern den Schaden durch den Brand am Sonntagabend auf einen hohen sechsstelligen Betrag, wie die Polizei in Augsburg am Montag mitteilte. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Kurz nach Mitternacht hatten die rund 100 Feuerwehrleute vor Ort den Brand unter Kontrolle.

Sowohl das Gebäude im Augsburger Stadtteil Göggingen wie auch mehrere Autos wurden durch den Brand schwer beschädigt. Die Ursache für den Brand ist laut Polizei bislang noch unklar. Erste Meldungen über ein Feuer in dem Gebäude gingen gegen 21 Uhr bei der Polizei ein.

Die Caritas nutzte das Gebäude laut Polizei als Lagerraum. Zudem sei dort ein Café sowie ein Sozialkaufhaus untergebracht.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Malte Christians