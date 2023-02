Großeinsatz an Schule in Bayern: Mehrere Schüler mit Waffen gesehen? Polizei im Gebäude

Von: Felix Herz

Teilen

Einsatzkräfte des SEK befinden sich derzeit an einer Traunsteiner Berufsschule, weil eine Lehrkraft Schüler mit einem oder mehreren waffenähnlichen Gegenständen gesehen haben soll. (Symbolbild) © Symbolfoto/Marius Becker/dpa

In einer aktuellen Pressemitteilung informiert die Polizei über einen Großeinsatz an einer Berufsschule in Traunstein. Grund ist eine „verdächtige Wahrnehmung“.

Traunstein - Derzeit läuft ein Großeinsatz der Polizei an einer Berufsschule in der Wasserburger Straße 52 in Traunstein. In einer Pressemitteilung schreibt das Polizeipräsidium Oberbayern, dass der Grund eine „verdächtige Wahrnehmung“ sei. „Das Areal ist großräumig abgesperrt“, heißt es.

Großeinsatz an Berufsschule in Traunstein: Lehrkraft soll waffenähnlichen Gegenstand gesehen haben

Der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag, sagte am Dienstagmittag, 28. Februar, dass eine Lehrkraft junge Leute - mutmaßlich Schüler - mit einem oder mehreren waffenähnlichen Gegenständen gesehen hatte. Anschließend hätten der oder die Personen die Schule betreten.

„Es ist bisher zu keinen Zwischenfällen gekommen“, sagte Sonntag. „Es gibt keine tatsächlichen Merkmale, dass wir wirklich eine ernsthafte Situation hätten. Aber wir nehmen so etwas natürlich ernst.“ Das Sondereinsatzkommando (SEK) sei informiert worden, wie es bei Fällen dieser Art normal sei.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Polizei in der Schule: Einige Schüler haben das Gebäude bereits verlassen

Polizeibeamte seien inzwischen auch in der Schule in den Gängen und an den Klassenzimmern. Einige Schüler hätten das Gebäude bereits verlassen. Andere seien mit ihren Lehrkräften noch in den Klassenzimmern. (fhz mit Material von dpa)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.