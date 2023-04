Großeinsatz in Freilassing: Reihenhaus steht im Vollbrand – Rauchsäule weithin sichtbar

Von: Klaus-Maria Mehr

In einer Wohnung in Freilassing brach am Sonntagmittag ein Feuer aus. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten zu einem Großeinsatz aus.

Freilassing – Gegen 12 Uhr am Sonntag (16. April) ging der Notruf bei der Integrierten Leitstelle ein: Wohnungsbrand in der Hermannstädter Straße südlich des Gewerbegebiets Nord in Freilassing (Kreis Berchtesgadener Land). Eine dicke, gelbgraue Rauchsäule, die sich deutlich vor dem dunkelgrauen Himmel abzeichnete, wies den Einsatzkräften den Weg.

Die Dachgeschoss-Wohnung eines Reihenhauses brannte am Sonntagmittag in Freilassing komplett aus. © BRK Berchtesgadener Land

Rauchsäule weithin sichtbar – Feuerwehren rücken zum Großeinsatz aus

Die Freiwilligen Feuerwehren Freilassing, Ainring, Saaldorf und Surheim rückten an und bekämpften sofort unter Einsatz von Atemschutzmasken und Drehleiter den Brand. Durch ihr schnelles Eingreifen, konnten die Feuerwehren verhindern, dass sich der Brand auf die benachbarten Häuser ausbreitete. Nach kurzer Zeit war der Brand unter Kontrolle.

Brand in Freilassing: Ein Bewohner verletzt

Bei dem Feuer entwickelte sich dichter Rauch. Ein Großaufgebot des BRK sicherte den Einsatzort ab. © BRK Berchtesgadener Land

Der Bewohner der betroffenen Wohnung erlitt laut BRK eine mittelschwere Rauchvergiftung. Das Freilassinger Rote Kreuz versorgte einen Bewohner mit einer mittelschweren Rauchgasvergiftung notärztlich und brachte ihn dann in die Kreisklinik Bad Reichenhall. Acht weitere Menschen mussten die Häuser wegen des Rauchs verlassen. Der Eigentümer des Hauses brachte die evakuierten Anwohner in einer anderen, wenige hundert Meter entfernten Wohnung unter.

Kripo ermittelt zur Brandursache – Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich

Die Brandermittler schätzen den Schaden nach ersten Erkenntnissen im niedrigen sechsstelligen Bereich ein. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden umgehend aufgenommen. Ergebnisse stehen noch aus.

Großeinsatz: BRK mit Großaufgebot vor Ort

Neben dem regulären Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen aus Freilassing und Teisendorf, dem Freilassinger Notarzt und dem Einsatzleiter Rettungsdienst rückten die ehrenamtlichen BRK-Bereitschaften Stadt Freilassing, Ainring, Bad Reichenhall und Berchtesgaden mit ihren Schnell-Einsatz-Gruppen (SEG´n) Transport und Behandlung aus, um den Feuerwehr-Einsatz abzusichern und die betroffenen Bewohner zu versorgen und zu betreuen.

