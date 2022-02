Großeinsatz am Klinikum: Mann schießt im Krankenhaus um sich

Von: Martina Lippl

Teilen

Die Polizei war in Oberfranken im Großeinsatz. © NEWS5 / Fricke

Klinikmitarbeiter hörten Schüsse aus einem Patientenzimmer. Eine Krankenschwester öffnete die Tür und setzte sofort einen Notruf ab.

Naila – In einem Krankenhaus in Naila (Landkreis Hof) hat am Donnerstagabend ein Mann um sich geschossen und einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Mitarbeiter der Klinik hätten zunächst Schüsse aus einem Patientenzimmer gehört, teilte die Polizei am Freitag mit.

Naila bei Hof: Großeinsatz im Klinikum - Polizei stellt Waffe sicher

Eine Mitarbeiterin habe dann die Tür des Zimmers geöffnet und die Waffe gesehen. Polizisten nahmen den Mann demnach in Gewahrsam und stellten die Waffe sicher. Verletzt wurde niemand, drei Pflegerinnen erlitten jedoch einen Schock und mussten psychologisch betreut werden, so die Polizei. Kripo und Staatsanwaltschaft Hof haben nach eigenen Angaben Ermittlungen aufgenommen. (dpa/ml)

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.