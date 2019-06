Großfeuer bei Cham richtet Millionenschaden an: Jetzt ist Ursache bekannt

Update vom 4. Juni 2019 : Der Großbrand einer Industrie- und Lagerhalle in Roding (Landkreis Cham) ist von einem technischen Defekt ausgelöst worden. Das ergaben die Ermittlungen von Kripo und Brandgutachtern des Landeskriminalamtes, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Hinweise auf menschliches Versagen gebe es nicht. Bei dem Feuer am 17. Mai war ein Schaden in Höhe von rund 30 Millionen Euro entstanden. Eine Feuerwehrfrau hatte leichte Verletzungen erlitten.

Originalmeldung vom 18. Mai 2019:

Zweistelliger Millionenschaden nach Industrie-Großbrand

Roding - Wie die Polizei mitteilte, richteten die Flammen am Freitagabend einen Millionenschaden an. Der Rauch war so dicht, dass die Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten sollten. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Defekt an einer Maschine galt als Brandursache.