Betrunkener Familienvater baut Unfall und flieht anschließend mit verletzter 7-Jähriger

Von: Thomas Eldersch

Ein Mann verursachte in Großmehring einen Unfall und floh. Später kam bei einem Alkoholtest ein Wert über zwei Promille raus. © Julian Buchner/Imago/Symbolbild

Ein Vater krachte mit seinem Auto und siebenjähriger Tochter am Sonntagnachmittag unweit von Ingolstadt gegen einen Baum. Anschließend floh er von der Unfallstelle.

Großmehring – Ob er noch von der Silvesternacht zuvor betrunken war, konnte die Polizei zunächst nicht feststellen. Sie griff jedenfalls am Sonntagnachmittag, 1. Januar, in Großmehring (Landkreis Eichstätt) einen Mann auf, der kurz zuvor einen Autounfall verursacht hatte und anschließend geflohen war. Zu allem Überfluss war auch noch seine siebenjährige Tochter mit an Bord.

Unfall bei Ingolstadt: Vater flieht samt verletzter Tochter vom Unfallort

Der Unfall ereignete sich laut der Pressemitteilung der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt am Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr. Ein 31-jähriger Ingolstädter war mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2231 von Theissing in Richtung Demling unterwegs. In einer Linkskurve kam er ohne Fremdeinwirkung von der Straße ab und knallte gegen einen Baum sowie gegen einen Streugutbehälter. Nachdem das Auto zum Stehen gekommen war, schnappte sich der 31-Jährige seine sieben Jahre alte Tochter, die ebenfalls an Bord war und verschwand.

Die Polizei leitete daraufhin umgehend eine Fahndung nach dem Mann und Unfallverursacher ein. Mehrere Streifen suchten die nähere Umgebung ab und fanden ihn kurze Zeit später auch. Schnell stellte sich heraus, dass sich beide bei dem Unfall verletzt hatten. Die Siebenjährige erlitt laut Polizei mittelschwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Vater war nur leicht verletzt und wurde vor Ort von einem Rettungssanitäter versorgt.

Polizei stellt bei Unfallverursacher Alkoholgeruch fest

Als die Beamten anschließend den Unfall aufnahmen, stellten sie bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Sie ließen ihn ins Röhrchen pusten und heraus kam ein Wert von über zwei Promille. So nahm ihm der Rettungsdienst gleich noch Blut für einen späteren Beleg seines Blutalkoholwerts vor Gericht ab. Zu allem Überfluss stellten die Polizisten fest, dass der Mann gar keinen gültigen Führerschein besaß. Ihn erwarten jetzt gleich mehrere Anzeigen – unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Fahrlässige Körperverletzung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Sein Auto musste währenddessen von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden. An dem Auto und dem Baum entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. (tel)