Chemieunfall bei Kontaktlinsenhersteller - lebensgefährliche Flüssigkeiten laufen aus

Am Morgen gab es einen Chemieunfall in einer Kontaktlisenfabrik (Beispielbild)

Zwischenfall mit Folgen für Mitarbeiter

In Unterfranken gab es am Morgen einen gefährlichen Chemieunfall in einem Firmengebäude eines Kontaktlinsenherstellers. Der Zwischenfall hatte auch Folgen für einige Mitarbeiter.