Erster bayerischer Landkreis will keine Ukraine-Flüchtlinge mehr aufnehmen – Grund überrascht

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Viele ukrainische Flüchtlinge werden mit Bussen in ganz Deutschland verteilt. Doch das klappt, häufig nicht wie geplant. © Sergei Grits/dpa

Schlechte Koordination und fehlende Kommunikation. Erster Landkreis in Bayern zieht die Reißleine. Donau-Ries will keine ukrainischen Flüchtlinge mehr aufnehmen.

Donauwörth – Morgen ist es genau einen Monat her, dass der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Seitdem sind tausende Menschen vor den einmarschierenden russischen Truppen geflohen. Viele auch nach Deutschland und Bayern. Besonders in Berlin und an den Grenzgebieten zu Polen treffen täglich viele Flüchtlinge ein. Diese sollen dann weiter im ganzen Land verteilt werden. Häufig läuft das aber mehr schlecht als recht.

Krieg in der Ukraine: Erster bayerischer Landkreis nimmt keine Flüchtlinge mehr auf

Dies stellte man auch immer wieder im schwäbischen Landkreis Donau-Ries fest. Erst am Dienstag warteten rund 50 Helfer auf zwei Busse, die mit 100 Flüchtlingen im Landkreis ankommen sollten. Bis nach Mitternacht gab es aber kein Lebenszeichen von den Bussen noch den Flüchtlingen. Dann kam doch noch ein Transport an. An Bord waren elf Menschen aus der Ukraine. Landrat Stefan Rößle (CSU) reichte es jetzt. Er gab am Mittwoch, 23. März, bekannt, keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen zu wollen.

Einen Schuldigen hatte Rößle auch schon ausgemacht. Für die Verteilung der schutzsuchenden Menschen sei das Bundesamt für Güterverkehr zuständig. Diese Behörde habe die Deutsche Bahn beauftragt, die wiederum Subunternehmer für die Busfahrten engagiere. „Die Busfahrer sind nicht in der Lage, den Kreisverwaltungsbehörden, die sie ansteuern, verlässliche Informationen zur Anzahl der Personen oder zur Ankunftszeit zu geben“, berichtete das Landratsamt in Donauwörth. „Dies ist eine Situation, die man sie sich in einem Land wie Deutschland, das weltweit in vielen Bereichen eine Spitzenposition einnimmt, eigentlich gar nicht vorstellen kann.“

Flüchtlinge aus der Ukraine: Problem mit der Verteilung schon in der Politik angekommen

Auch auf der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung am Dienstag war das Problem ein Thema. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) forderte vom Bund schnelles Handeln. Er schlug vor, jedem Bus einen Bundespolizisten zuzuweisen. Dieser könne dann den Helfern vor Ort mitteilen, wann der Bus eintreffen werde und wie viele Flüchtlinge an Bord seien.

Auf Bundesseite versprach man allerdings schon Besserung. Man wolle keine Polizisten, sondern Betreuer in die Busse stecken. Ab wann dies jedoch geschehen soll, war zunächst unklar. Im Landratsamt Donau-Ries zeigte man sich jedenfalls ungehalten. „Diese chaotischen Umstände bei der Zuweisung der Flüchtlinge aus der Ukraine gefährden die Motivation der haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in höchstem Maße.“ (tel mit dpa)