Insassen aus Bezirkskrankenhaus auf der Flucht - Zeugen melden sich nach „Aktenzeichen XY“

Zwei Insassen sind im September aus dem Bezirkskrankenhaus Günzburg geflohen.

Sie bedrohten eine Mitarbeiterin des Krankenhauses.

Seitdem sind die beiden Männer auf der Flucht.

Update vom 23. Dezember 2019: Trotz europaweit ausgeschriebener Fahndung und einem Aufruf über die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ im November sind die beiden aus dem Bezirkskrankenhaus Günzburg ausgebrochenen Forensik-Insassen weiterhin auf der Flucht.

Nach der Ausstrahlung der Sendung „Aktenzeichen XY“ meldeten sich zwar etwa 40 Menschen aus Deutschland sowie aus der Schweiz und lieferten zahlreiche Hinweise, berichtet der BR. Entscheidende Erkenntnisse seien daraus bislang allerdings nicht hervorgegangen, so der BR weiter.

Durch die Staatsanwaltschaft Memmingen wurde für Privatpersonen eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Entflohenen führen. Für die Kriminalpolizei Neu-Ulm ist vor allem von Interesse, ob die beiden Männer nach der Tat gesehen worden sind - und ob es Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort gibt.

Zwei Insassen aus Bezirkskrankenhaus geflohen - „Aktenzeichen XY“ berichtet

Update vom 13. November 2019: Der Fall der zwei Flüchtigen dreht weiterhin seine Kreise. Die beiden Männer waren aus dem Bezirkskrankenhaus in Günzburg geflohen. Jetzt berichtet die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ von dem brisanten Fall. Die Ermittler erhoffen sich dadurch neue Informationen.

Update vom 24. September 2019: Die Polizei in Bayern sucht weiter nach zwei aus dem Bezirkskrankenhaus Günzburg ausgebrochenen Forensik-Insassen.

Zuletzt wurden die 23 und 28 Jahre alten Männer am Montagnachmittag im Gewerbegebiet Scheppach Nord-West gesehen, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Es gebe keine Hinweise, dass sie bewaffnet sind. Die Polizei rät trotzdem, nicht an sie heranzutreten.

Zwei Insassen aus der Forensik geflohen - Polizei fahndet mit Hochdruck

Erstmeldung vom 23. September 2019:

Günzburg - Zwei Insassen sind aus dem Bezirkskrankenhaus Günzburg geflohen. In der Nacht zum Montag bedrohte einer der beiden Männer eine Mitarbeiterin des Krankenhauses mit einem selbst gebauten spitzen Gegenstand, wie die Polizei mitteilte.

Günzburg: Insassen aus Bezirkskrankenhaus geflüchtet - Männer bedrohten Angestellte

Sie zwangen sie, die Türen zu öffnen. Genauere Angaben zu dem Gegenstand konnten die Beamten zunächst nicht machen. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Nach den beiden Männern jetzt wird gefahndet. Sie waren unter anderem wegen Diebstahls mit dem Gesetz in Konflikt geraten und wurden wegen Suchterkrankungen in der Klinik behandelt.

Fahndung: Insassen fliehen aus Bezirkskrankenhaus Günzburg - Männer kamen mit Gesetz in Konflikt

Täterbeschreibung Alexander Günter (28 Jahre):

normale Statur

hellbraune Haare

170 cm groß

trägt weiße Sportjacke und weiße Hose

Täterbeschreibung Ruslan-Oleksandr Tsopa (23 Jahre):

175 cm groß

dickliche Statur

kurze, dunkle Haare

komplett dunkel bekleidet

