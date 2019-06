Anna Denzler ist Bayerns beste Vorleserin

„Krass, passiert das jetzt wirklich?“ – das war Anna Denzlers erster Gedanke, als die Jury das Ergebnis des Landesfinales bekannt gab. Die zwölfjährige Gymnasiastin aus Günzburg vertritt nun Bayern im Bundesfinale des Vorlesewettbewerbs.

Normalerweise läuft das ja so: Eltern lesen ihren Kindern am Abend vor und irgendwann wird der Nachwuchs müde und schläft ein. Wenn alles planmäßig verläuft. Im Hause Denzler in Günzburg ist es oft anders herum: Abends liegen die Eltern Torsten und Stephanie im Bett und Tochter Anna liest vor – und ja, es kann schon mal vorkommen, dass der Papa einschläft, erzählt die Mama lächelnd.

„Lesen ist wie Kopfkino. Man kann sich selbst was vorstellen.“



Die Jury beim Landesfinale des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels ist nicht eingeschlafen – im Gegenteil. Sie war begeistert vom Vortrag der Zwölfjährigen und kürte sie zur Siegerin des Landesentscheids, der im Landtag stattfand. Beim Bundesfinale von 24. bis 26. Juni in Berlin wird Anna Denzler Bayern vertreten. „Da freue ich mich riesig drauf“, sagt die Sechstklässlerin des Maria-Ward-Gymnasiums Günzburg. Am bundesweiten Vorlesewettbewerb, den es seit 1959 gibt, können jedes Jahr die sechsten Klassen aller Schularten teilnehmen. Klar habe sie auch ein Handy, erzählt Anna, und manchmal spiele sie darauf Spiele, wie so viele in ihrem Alter. Dennoch verbringe sie nicht viel Freizeit mit dem Smartphone, sondern lieber mit dem klassischen Buchlesen.

Diese Krimis sind aktuell Annas Favoriten

Zwischen drei bis fünf Bücher sind es im Monat, aktuell die Krimiserie „Mord ist nichts für junge Damen“ von Robin Stevens. „Ich lese gerne am Abend, weil ich da runterkommen kann“, sagt Anna. „Das ist wie Kopfkino, man kann sich selbst was vorstellen. Beim Handy ist halt immer alles vorgegeben.“ Mama Stephanie Denzler erzählt, dass zu Hause sowieso strikte Handyregeln gelten, unabhängig davon aber lese ihre Tochter unglaublich viel und gerne. Immer schon. „Sie hat große Lust an Buchstaben und konnte schon vor der Schule lesen“, erzählt sie und fügt hinzu: „Ohne, dass wir sie dazu gedrängt hätten.“ Als Anna noch kleiner war, haben Mama und Papa für sie vorgelesen, jetzt ist es umgekehrt. „Meine Eltern sind gute Zuhörer und verbessern mich auch mal“, erzählt Anna.

Ihr Bruder Alexander (9) ist ebenfalls ein Übungsobjekt für die junge Vorleserin. Die Sechstklässlerin übt regelmäßig, hat unter anderem schon alle Bände von Harry Potter durch. Beim Landesentscheid las sie eine Passage aus „Mord ist nichts für junge Damen“, danach mussten alle Bezirkssieger einen Fremdtext vorlesen. Jeweils drei Minuten. „Am Anfang war ich noch nicht so nervös, das wurde im Laufe des Finales mehr“, erzählt die Zwölfjährige. Dennoch hat sie auch den Fremdtext aus dem Buch „Drachenerwachen“ von Valija Zinck bestens gemeistert. Als die Jury das Ergebnis bekannt gab, war Annas erster Gedanke: „Krass, passiert das jetzt wirklich?“. Ja, es ist wirklich passiert: Die Zwölfjährige aus Günzburg ist Bayerns beste Vorleserin 2019. Jetzt geht’s zum Finale mit allen anderen Landessiegern nach Berlin. Einschlafen wird da bestimmt niemand.