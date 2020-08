Mann erfasst Mädchen beim Einparken: Siebenjährige stirbt - Angehörige bedrängen Fahrer

Ein Mann erfasste beim Einparken in Günzburg ein Mädchen. Die Siebenjährige starb. Angehörige bedrängten daraufhin den Autofahrer.

Günzburg - Ein 71-Jähriger hat ein siebenjähriges Mädchen in Schwaben beim Einparken überfahren. Das Kind sei an seinen Verletzungen gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Günzburg (Bayern): Mann erfasst Mädchen (7) auf Parkplatz - sie befand sich hinter dem Auto

Der Mann habe das Mädchen beim Zurücksetzen auf einem öffentlichen Parkplatz in Günzburg erfasst. Die Siebenjährige habe sich mit einem Skateboard hinter dem Auto befunden.

Autofahrer übersieht Mädchen beim Einparken in Günzburg - Siebenjährige stirbt im Krankenhaus

Ein zufällig anwesender Arzt begann mit der Reanimation des schwer verletzten Kindes. Ein Rettungshubschrauber brachte es in ein Krankenhaus. Dort starb das Mädchen kurz darauf. Angehörige bedrängten den 71-Jährigen an der Unfallstelle laut Polizei körperlich und beschädigten seinen Wagen. (dpa)

Mädchen in Günzburg von Auto erfasst: Die Polizeimeldung im Wortlaut

„Gegen 11:00 Uhr am Mittwoch erreichte die Einsatzzentrale der Polizei die Mitteilung über einen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei parkte ein 71-Jähriger sein Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz „Am Wasen“ vor dem Stadtfriedhof vorwärts in eine Parklücke ein. Als er mit dem Fahrzeug rückwärts wieder aus der Parklücke ausfuhr, nahm er offenbar ein Kind nicht wahr, welches sich zu diesem Zeitpunkt mit einem Skateboard hinter dem Fahrzeug befand.



Der Fahrer bemerkte seinen Angaben nach einen Anstoß und stoppte sein Fahrzeug sofort. Unter dem Fahrzeug befand sich ein schwer verletztes siebenjähriges Mädchen, welches er hervorholte. Ein zufällig anwesender Arzt begann vor Ort sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Die Reanimation wurde später vom eingetroffenen Rettungsdienst und Notarzt fortgeführt. Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers wurde die Ulmer Straße für den Verkehr gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet. Trotz der ärztlichen Bemühungen verstarb das Mädchen wenig später im Krankenhaus.



Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung an der Unfallstelle befanden sich bereits Angehörige des Mädchens vor Ort. Diese bedrängten den Fahrer und beschädigten das Fahrzeug des 71-Jährigen. Die Polizei trennte die beiden Parteien, der Fahrer wurde körperlich nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand dabei ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen ein Gutachter hinzugezogen.“

