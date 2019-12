Emin (10) hat Krebs - Rettung durch ein unglaubliches Weihnachtswunder?

Emin (10) hat Krebs. Nur eine Stammzellspende kann ihn retten - die DKMS organisierte deshalb mit den Maltesern eine Registrierungsaktion - jetzt gab es ein Weihnachtswunder.

Emin (10) leidet an Krebs.

Der 10-Jährige braucht einen Stammzellenspender.

Jetzt gibt es überraschende Neuigkeiten.

Update vom 17. Dezember: Es ist ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für den kleinen Emin. Der 10-Jährige hat Lymphdrüsenkrebs und braucht einen Stammzellenspender. Am 9. November fand deshalb eine Typisierungsaktion für den Jungen in Günzburg statt.

Jetzt das überraschende Ergebnis: Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, war die Suche erfolgreich. Doch es fand sich nicht nur ein passender Spender, ganze drei genetische Zwillinge wurden durch die Aktion gefunden.

Emin (10) hat Krebs: Weihnachtswunder - drei Spender gefunden

„Ein Weihnachtswunder wurde wahr“, so zitiert die Augsburger Allgemeine Sylvia-Maria Braunwarth vom Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst. Sie hatte die Aktion über die DKMS angestoßen und organisiert. Emin selbst hat ihr die Nachricht überbracht: „Du kannst es Dir nicht vorstellen, was gerade passiert ist“, sagte er.

Zwei Spender wurden offenbar bei der Aktion vor Ort gefunden. Damals ließen sich mehr als 500 Menschen registrieren. Weltweit wurde dann in der Datenbank noch ein zusätzlicher Spender gefunden. „Auch Emins Ärzte sind fassungslos, mit so einem Erfolg hat keiner gerechnet. So etwas kommt so gut wie nie vor“, sagt Sylvia-Maria Braunwarth gegenüber der Augsburger Allgemeinen.

Alle drei Spender passen zu 100 Prozent. Dadurch gibt es im Notfall einen Ersatz, sollte ein Spender krank werden und beispielsweise einen Infekt haben, heißt es im Bericht weiter. Im Januar soll dann die Transplantation erfolgen.

Emin (10) hat Krebs - er sucht dringend einen Stammzellenspender

Ursprünglicher Artikel vom 28. Oktober

Günzburg - Der zehnjährige Emin aus Krumbach hat Lymphdrüsenkrebs. Um zu überleben, benötigt der Junge eine Stammzellspende. Bislang ist die weltweite Suche nach seinem „genetischen Zwilling“ jedoch erfolglos. Deshalb gibt es am 9. November eine Registrierungsaktion der Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS).

Die Diagnose hat der Zehnährige bereits im Juli 2018 erhalten, sämtliche Behandlungen schlugen bisher aber nicht an. Dass er Angst hat oder leidet, zeigt Emin sehr selten, denn er möchte nicht, dass seine Familie aufgrund seiner Krankheit traurig ist. Er ist trotz der Schmerzen fröhlich und erträgt alles mit viel Geduld, wie die DKMS schreibt.

Günzburg: Emin (10) denkt trotz Krebs an andere kranke Menschen

Emin freut sich sehr über die Registrierungsaktion, die in seinem Namen durchgeführt wird, aber nicht nur, weil ihm dadurch eventuell geholfen werden kann. Er denkt bereits an andere Menschen. „Ich habe mal zu Emin gesagt, dass ich zu Gott bete, dass er gesund wird. Er meinte dann: ‚Mama, du betest nicht richtig. Du musst beten, dass alle Kinder wieder gesund werden‘“, erzählt Emins Mama.

Sie berichtet weiter, wie sehr sich die Krankheit auf die Familie auswirkt: „Das Schlimmste für uns als Familie ist die Ungewissheit, die Angst um die Zukunft und der Kampf mit sich selbst. Das eigene Kind leiden zu sehen und nicht helfen zu können, ist sehr hart.“ Denn um zu überleben benötigt Emin einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen, der bereit ist, zu spenden.

Registrierungsaktion der DKMS in Bayern: So einfach kann jeder Spender werden

„Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Denn nur dann können sie als Lebensretter gefunden werden“, erzählt Sylvia-Maria Braunwarth, Koordinatorin beim Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst. Sie organisiert gemeinsam mit der DKMS die Registrierungsaktion.

Jeder, der gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann am Samstag, den 9. November, zwischen 11 und 15 Uhr in die Jahnhalle (Jahnstraße 4a) in Günzburg kommen. Die Registrierung geht schnell: Erst unterschreibt der Spender eine Einverständniserklärung, dann wird mit einem Wattestäbchen ein Wangenschleimhautabstrich gemacht. Im Labor werden dann die Gewebemerkmale bestimmt. Die DKMS ist auch auf Spenden angewiesen, denn jede Registrierung kostet 35 Euro:

DKMS-Spendenkonto Kreissparkasse Tübingen IBAN: DE61 7004 0060 8987 0001 54 Verwendungszweck: Emin

Erst im Oktober gab es auch in Nürnberg eine Typisierungsaktion. Familienvater Tilo (34) ist an Leukämie erkrankt und sucht einen Spender. Bereits 2011 ließen sich 15 Feuerwehrler aus Forstern typisieren. Vier von ihnen sein seitdem zum Lebensretter geworden. (Merkur.de*) Auch eine junge Frau aus Poing hat bereits gespendet - und einer Frau damit das Leben gerettet. (Merkur.de*)

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.