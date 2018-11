Kampfjet-Pilot von Laserpointer geblendet - Polizei sucht Täter

Bei einem Übungsflug wurde ein Kampfjet-Pilot riskant geblendet. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

Günzburg - Ein Pilot der Bundeswehr wurde am Mittwochabend während seines Übungsflugs geblendet. Wie die Polizei mitteilte, flog der Pilot in seinem Tornado-Kampfjet gegen 20:15 Uhr über einen Badesee im Bereich des sogenannten Leipheimer Mooses, als ihn ein grünes Licht blendete. Dabei wird von einem grünen Laserpointer ausgegangen. Die Fahndung nach dem Täter wurde in dem Überfluggebiet unverzüglich eingeleitet, blieb bisher jedoch ohne Erfolg.

Immer wieder werden Piloten durch Laserpointer geblendet, was gefährliche Folgen mit sich bringen kann. In diesem Fall blieb die Katastrophe aus.

Polizei Günzburg sucht Zeugen

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Tel.: 08221/919-0, in Verbindung zu setzen.

dpa/lby/ab

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.