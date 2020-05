Polizei fahndete mit Hochdruck nach einem Forensik-Patienten: Zeuge gibt entscheidenden Hinweis

Die Polizei suchte mit Hochdruck nach einem in der Forensik des BKH Günzburg untergebrachten Mann. Nach einem genehmigten Ausgang kehrte er nicht zurück. Jetzt die Entwarnung.

Update vom 21. Mai: Ein Mann kehrte nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr in die psychiatrische Einrichtung des BKH Günzburg zurück. Die Polizei fahndete mit Hochdruck nach dem 57-Jährigen und bat die Bevölkerung um Hinweise. Nun teilte die Polizei Schwaben mit, dass der Gesuchte festgenommen werden konnte. Nach einem Zeugenhinweis traf die Polizei den Mann am heutigen Donnerstag gegen 9.50 Uhr am Bahnhof Kaufbeuren an und konnte ihn widerstandslos festnehmen. „Er wird nun wieder der Forensik zugeführt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Polizei fahndet mit Hochdruck nach diesem Forensik-Patienten: Mann nicht ansprechen

Erstmeldung vom 20. Mai:

Günzburg - Ein in der Forensik des BKH Günzburg untergebrachter Mann kehrte am Dienstag (19. Mai) nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr in die psychiatrische Einrichtung zurück. Er hatte das Gelände des BKH Günzburg gegen 8 Uhr verlassen. Laut Polizeibericht hätte er am Nachmittag im Bezirkskrankenhaus Günzburg zurück sein müssen. Dort erschien er jedoch nicht mehr.

Günzburg: Polizei sucht mit Hochdruck nach diesem Forensik-Patienten: Mann nicht ansprechen!

Bei dem gesuchten Mann handelt es sich um einen 57-jährigen Mann. Er wird wie folgt beschrieben:

Etwa 180 cm groß,

schlank,

braune Haare,

Halbglatze,

kurzer Vollbart.

Er trägt eine Brille. Bekleidet ist er mit einer

grauen Hose,

einem grauen Kapuzenpullover

und einer schwarzen Jacke. Zudem führt er einen grau-roter Einkaufs-Trolli mit sich.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist der Gesuchte aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses im Bezirkskrankenhaus Günzburg untergebracht. Er trat unter anderem wegen schweren Gewaltdelikten und Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung. Bisherige Fahndungsmaßnahmen brachten noch keinen Erfolg.

Seine Spur verliert sich am Dienstagmorgen am Günzburger Bahnhof. Womöglich ist er auf dem Weg ins Allgäu (Bereich Lindenberg) oder nach Berlin.

Forensik-Patient aus Günzburg gesucht: Polizei mit dringendem Hinweis

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm bittet um Hinweise aus der Öffentlichkeit: Wer hat den Gesuchten seit dem 19. Mai, 8 Uhr, gesehen - und wer kann Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Rufnummer 0731/8013-0 entgegen. In dringenden Fällen wird gebeten, den Polizeinotruf 110 zu wählen.

Die Polizei bittet darum, nicht an den Mann heranzutreten und bei einer Sichtung unmittelbar die Polizei zu informieren.

