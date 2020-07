Gefährlicher Patient aus Bezirkskrankenhaus Günzburg geflohen: Polizei vermutet einen schrecklichen Zusammenhang

Aus dem Bezirkskrankenhaus in Günzburg ist ein Patient geflohen. Die Polizei sucht nach dem 29-Jährigen und hat eine schreckliche Vermutung.

Ein Patient ist aus dem Bezirkskrankenhaus Günzburg geflohen.

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach dem 29-Jährigen.

Bei einer Sichtung soll der Flüchtige nicht angesprochen werden.

Update vom 27. Juli, 14.10 Uhr: Neue Erkenntnisse rund um den Flüchtigen Mann aus dem Bezirkskrankenhaus Günzburg: Demnach besteht zwischen einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Leipheim und einem geflüchteten Verdächtigen aus dem Bezirkskrankenhaus Günzburg ein Zusammenhang. Nach Angaben der Polizei vom Montag wird der 29 Jahre alte Mann verdächtigt, am Sonntag ein Auto auf der A8 absichtlich in einen Unfall verwickelt zu haben, um so seine Ehefrau auf dem Beifahrersitz umzubringen. Der Mann kam wegen Hinweisen auf psychische Probleme in das Krankenhaus, aus dem er in der Nacht zum Montag floh. Seitdem fahndet die Polizei öffentlich nach dem Deutschen - warnte aber davor, ihn anzusprechen.

Erstmeldung vom 27. Juli 2020

Günzburg - Aus dem Bezirkskrankenhaus Günzburg ist in der Nacht auf Montag (27. Juli) ein Patient geflohen. Der 29 Jahre alte Mann leide an einer akuten Psychose, teilte die Polizei mit. Er müsse in ärztliche Behandlung zurückgeführt werden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Wer dem 29-Jährigen begegne, sollte ihn nicht ansprechen, sondern direkt die Polizei verständigen. Weiter heißt es allerdings: „Bislang liegen keine Erkenntnisse über eine Gefährdung für die Bevölkerung vor.“ Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Günzburg oder jede andere Dienststelle entgegen. Im Laufe des Tages wollen die Behörden weitere Details veröffentlichen.

Günzburg: Patient aus Bezirkskrankenhaus geflohen - Polizei sucht mit Foto und Beschreibung

In Zusammenhang mit der Fahndung veröffentlichte die Polizei neben eines Fotos des entflohenen Patienten auch eine Beschreibung. Der gesuchte 29-Jährige sei 1,80 bis 1,85 Meter groß, habe eine sportlich-schlanke Figur und war zum Zeitpunkt seiner Flucht mit einem blauen Schlafanzug bekleidet. Weitere Details hierzu sind nicht bekannt, heißt es. (nema mit dpa)

Die Meldung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West im Wortlaut:

„Der 29-jährige Patrick Mößle ist in der Nacht vom 26. auf 27.07.2020 aus dem BKH Günzburg entwichen. Er gilt als akut psychotisch und sollte in ärztliche Behandlung zurückgeführt werden. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Günzburg oder jede andere Dienststelle entgegen.“

Vor einiger Zeit fahndete die Polizei schon einmal mit Hochdruck nach einem aus der Forensik des BKH Günzburg entflohenen Mann. Ein Zeuge gab schließlich den entscheidenden Hinweis.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie immer aktuell auf Merkur.de* (Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks).