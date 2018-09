Günzburg: Transporter fährt durch Rettungsgasse - seine Ausrede ist einfach nur dreist

Anstatt geduldig im Stau auf der Autobahn 8 zu warten, ist ein Transporterfahrer in Schwaben einer Kehrmaschine durch die Rettungsgasse hinterhergefahren.

Günzburg - Anstatt geduldig im Stau auf der Autobahn 8 zu warten, ist ein Transporterfahrer in Schwaben einer Kehrmaschine durch die Rettungsgasse hinterhergefahren. Seine Ausrede bei der Polizei, die ihn bei der verbotenen Aktion erwischte: Er habe einen wichtigen Termin wahrnehmen müssen, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Der 53-Jährige muss wegen der Aktion vom Vortag nahe Günzburg mit einer Geldbuße von mindestens 400 Euro und Punkten in Flensburg rechnen.

Wer darf in die Rettungsgasse?

In einer Rettungsgasse fahren dürfen nach Angaben der Beamten nur Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, sowie von Abschleppdiensten oder der Autobahnmeisterei, zu der die Kehrmaschine gehörte.

dpa