Paukenschlag bei der Bahn: Neuer Streik in Bayern wohl beschlossen – ICE, Regios und Güterzüge betroffen

Von: Felix Herz

Der nächste Streik bei der Deutschen Bahn steht wohl bevor – zumindest, wenn es nach verschiedenen Medienberichten geht. (Symbolbild) © Ralph Peters / IMAGO

Der nächste Stillstand bei der Bahn in Bayern steht wohl unmittelbar bevor. Aus Gewerkschaftskreisen hört man, dass am Dienstag wieder gestreikt werden soll.

München – Das Thema begleitet die Menschen weiter: Streiks bei der Bahn. Zuletzt machte die Meldung die Runde, dass die Eisenbahngewerkschaft ihre Mitglieder in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks abstimmen lasse. Doch auch bis zu dieser Abstimmung seien einzelne Streiks möglich – und tatsächlich soll es am Dienstag, 4. Juli, wieder so weit sein.

Nächster Bahn-Streik in Bayern: Entscheidung fällt am Donnerstag

Am Donnerstag, 29. Juni, soll die Entscheidung fallen, ob der nächste Streik unmittelbar bevorsteht. Verschiedene Medien hätten demnach aus Gewerkschaftskreisen erfahren, dass ein weiterer Warnstreik auf Bahngäste zukommen könnte. „Es gibt morgen eine Vorstandssitzung, in der Streikziele neu beschlossen werden“, heißt es aus den entsprechenden Kreisen.

Demnach werde ein Streik am kommenden Dienstag angestrebt. Und die Medienberichte klingen allesamt so, als sei der Streik-Beschluss nur noch Formsache. Sollte dies so kommen, müssten sich Pendler und Bahnfahrende auf umfangreiche Verspätungen und Zugausfälle am Dienstag vorbereiten. Betroffen wären laut focus.de neben ICE und IC auch die Regionalbahnen und die Güterzüge.

Doch dann machte die nächste Eilmeldung die Runde – Die Deutsche Bahn schlug eine Schlichtung vor.

Deutsche Bahn mit Schlichtungsvorschlag – wie geht es weiter?

Nachdem die Tarifverhandlungen zwischen der bundeseigenen Deutschen Bahn und der Eisenbahngewerkschaft seit Monaten gescheitert waren, schlug die DB nun eine Schlichtung vor. „Damit soll der Tarifkonflikt ohne weitere Streiks in der Ferienzeit beigelegt werden“, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. „Eine Lösung am Tisch ist im Sinne der Mitarbeitenden und der Fahrgäste.“ Die Bahn hat die Gewerkschaft eigenen Angaben zufolge um Rückmeldung bis Freitag gebeten. Die Gewerkschaft kündigte an, den Vorschlag zu prüfen, sobald dieser eingegangen sei, äußerte sich darüber hinaus aber zunächst nicht.

Gleichwohl betonte die EVG zuletzt aber auch ihre Bereitschaft zu einer externen Vermittlung in dem Konflikt. „Sollte der Arbeitgeber mit einer Schlichtungsforderung an uns herantreten, können wir schnell entscheiden“, sagte EVG-Chef Martin Burkert vergangene Woche dem Bayerischen Rundfunk. Schon im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts hatte eine solche Schlichtung vor einigen Monaten zum Durchbruch geführt. (fhz mit Material von dpa)

