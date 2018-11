Mutige Passantin beschützt Frau (28) vor brutalem Verlobten

Vermutlich aus Eifersucht würgte und schlug ein Mann in Gundelfingen seine Verlobte brutal. Ein mutige Passantin rettete die Frau.

Gundelfingen an der Donau - Mit ihrem beherzten Eingreifen hat eine mutige Frau in Schwaben eine 28-Jährige vor ihrem gewaltsamen Verlobten geschützt. Der 38 Jahre alte Mann traf sich mit seiner Verlobten in Gundelfingen an der Donau (Landkreis Dillingen an der Donau) an einer Bushaltestelle, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Offenbar aus Eifersucht schlug der Mann seiner Partnerin am Mittwochabend das Handy aus der Hand und würgte sie bis zur kurzzeitigen Bewusstlosigkeit. Danach schlug der Mann den Kopf seiner Verlobten mehrmals gegen die Holzabdeckung des Wartehäuschens. Eine Passantin schritt ein und fuhr die leicht verletzte Frau zur Polizei.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion

dpa/lby