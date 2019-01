Wagen mitten auf Autobahn abgestellt - den Grund dafür entdeckten die Polizisten beim Blick hinein

Ein Auto stand bei Gundelsheims auf der Überleitung von der A73 zur A70 mitten auf der Autobahn. Den Grund dafür entdeckten die Polizisten beim Blick in den Wagen.

Gundelsheim - Mitten auf der Autobahn ist ein 24-Jähriger in Oberfranken bewusstlos am Steuer seines stehenden Wagens aufgefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand sein beschädigter Wagen am Samstag nahe Gundelsheim (Landkreis Bamberg) auf einem Überleitungsstreifen von der A73 auf die A70. Ob und gegebenenfalls wo er zuvor an einem Unfall beteiligt war, war zunächst nicht bekannt.

Auto steht mitten auf Autobahn: Polizei muss Scheiben einschlagen

Bei den Beamten war zuvor eine Mitteilung wegen eines auffälligen Wagens am Autobahnkreuz Bamberg eingegangen. Weil das aufgefundene Fahrzeug verschlossen war, mussten die Seitenscheiben von der Polizei eingeschlagen werden. Der bewusstlose Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für seine Bewusstlosigkeit war zunächst nicht bekannt, es bestehe jedoch der Verdacht auf Drogeneinnahme, hieß es.

dpa

Lesen Sie auch:

Mit Geländewagen rückwärts in Juweliergeschäft gefahren - Polizei fahndet nach Tätern

Mit einem gestohlenem Geländewagen sind Unbekannte in ein Juweliergeschäft in Bamberg eingebrochen - sie rammten die Eingangstür des Ladens.

Betrunkener Schneepflugfahrer rammt Auto und flüchtet zu Fuß - vergisst aber etwas

Eine Schneepflugfahrer hat im Allgäu ein Auto gerammt und wollte sich aus dem Staub machen. Dabei hätte er sehen müssen, dass man ihn finden wird.