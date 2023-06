Fränkische Eisdiele landet auf Platz zwei in Bayern – auch München schneidet im Ranking gut ab

Von: Manuel Rank

Das Genuss-Magazin „Falstaff“ kürt die beliebtesten Eisdielen in Deutschland. Ein fränkisches und ein Münchner Eiscafé teilen sich Platz zwei. Das sind die beliebtesten Eisdielen im Freistaat.

München - Wo gibt es in Deutschland das beste Eis? – Das hat das Gourmet-Magazin Falstaff seine Leserinnen und Leser Ende Mai gefragt und dazu aufgerufen, in elf Bundesländern für die beliebtesten Eisdielen des Jahres abzustimmen. Aus Bayern schaffte es nur eine Eisdiele in die Liste der beliebtesten Eisdielen Deutschlands. Zwei Eisdielen aus München und Würzburg teilten sich den zweiten Platz der beliebtesten Eiscafés im Freistaat.

Die Eissaison ist in vollem Gange. (Symbolbild) © Jan Huebner/imago

Ranking: Die beliebtesten Eiscafés in Bayern

Das beliebteste Eiscafé Bayerns, das „fräulein brombeer“ in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) konnte sich mit 27 Prozent der Stimmen der Leserinnen und Leser als Sieger beweisen. Mit etwas Abstand zogen das „Casa“ in Würzburg zusammen mit dem „Eisbrunnen“ in München auf das zweite Siegerpodest – mit je 17 Prozent. Auch eine weitere Eisdiele aus München, das „Sweet Monkeys´“ brachte es auf den fünften Platz.

Über Instagram bedankt sich die fränkische Sieger-Eisdiele für das Ergebnis. Man freue sich „wahnsnnig, dass ihr unser Eis so feiert. Das treibt uns an“, schreiben die Besitzer.

Eisdielen-Ranking: Ananas-Limette-Chili auf der Karte im „Casa“

Eine Kugel Eis kostet im „Casa“ 1,70 Euro. Neben klassischen Sorten wie Schokolade oder Haselnuss bietet die Eisdiele auch außergewöhnliche Variationen wie zum Beispiel Ananas-Limette-Chili und Zitrone-Basilikum auf der Karte.

Die Besonderheit beim beliebtesten Eis in München: Alle Sorten sind vegan. Auf der Internetseite heißt es: „Unser cremiges, nachhaltig produziertes Eis ist frei von tierischen Produkten, dafür reich an köstlichen Pflanzen- und Getreidesorten.“

Liste: Das sind die Sieger aus Bayern - die beliebtesten Eisdielen im Freistaat

1. „fräulein brombeer“, Vilsbiburg – 27 Prozent

2. „Eisbrunnen“, München – 17 Prozent

2. „Casa“, Würzburg – 17 Prozent

3. „Dolcier Pâtisserie & Gelato“, Memmingen – 13 Prozent

4. „Sweet Monkeys´“, München – zehn Prozent

5. „Eiscafe Franzetti“, Holzkirchen – sechs Prozent

5. „Gelateria Rizzardini“, Laufen – sechs Prozent

6. „Eiscafe Florenz“, Unterhaching – drei Prozent

Die Abstimmung zu der beliebtesten Eisdiele fand für jedes Bundesland getrennt statt. Das sind die jeweiligen Sieger der elf Bundesländer, die abstimmen konnten:

Baden-Württemberg : „Primafila Eismanufaktur“, Heilbronn

: „Primafila Eismanufaktur“, Heilbronn Bayern : „fräulein brombeer“, Vilsbiburg

: „fräulein brombeer“, Vilsbiburg Berlin : „Meine kleine Eiszeit“

: „Meine kleine Eiszeit“ Bremen : „Snuten Lekker by Kaemena“

: „Snuten Lekker by Kaemena“ Hamburg : „Bitte mit Sahne“

: „Bitte mit Sahne“ Hessen : „Eis und Liebe“, Hanau

: „Eis und Liebe“, Hanau Niedersachsen : „Venezia“, Weener

: „Venezia“, Weener Nordrhein-Westfalen : „Die Eisdealer“, Mönchengladbach

: „Die Eisdealer“, Mönchengladbach Rheinland-Pfalz : „Christis“, Trier

: „Christis“, Trier Saarland : „Henry‘s Eismanufaktur“, Saarbrücken

: „Henry‘s Eismanufaktur“, Saarbrücken Thüringen: „Fäulein Claras Eis“, Gera

Das beliebte Genuss- und Genuss-Magazin „Falstaff“ beschreibt sich auf seiner Internetseite selbst als ein Magazin mit Schwerpunkt auf „die Themen Genießen, Wein, Essen und Reisen“. Das Magazin hat außerdem auch die besten Burger-Restaurants ausgezeichnet.

