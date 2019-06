Autofahrerin (75) will wenden und kracht in Transporter - Polizei entdeckt 18 Menschen in Fahrzeug

Eine Autofahrerin (75) ist bei Haag i. OB beim Wenden mit einem Kleintransporter kollidiert. In diesem befanden sich eingepfercht 18 Personen - natürlich illegal.

Haag in Oberbayern - Als eine 75-jährige Fahrzeuglenkerin aus Rechtmehring auf der B12 wenden will, konnte ein Sprinter mit ausländischem Kennzeichen nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Frau und ihr Beifahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt und sind in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Aber richtig Glück hatten die Insassen in dem Transporter: Denn nicht nur der Fahrer blieb unverletzt - auch die 18 Personen, die entgegen der Vorschriften eingepfercht in dem Fahrzeug waren, blieben unversehrt.

Unfall auf B12: Bundesstraße war zwei Stunden komplett gesperrt

Die B12 musste für zwei Stunden komplett gesperrt werden. 30 Feuerwehrmänner der umliegenden Wachen in Mühldorf, Winden und Maitenbeth waren im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden, teilt die Polizei mit.

Warum die 18 Personen in dem Auto waren und ob es sich um eine Schleuserfahrt handelte, gab die Polizei noch nicht bekannt.

