Während der Fahrt: Lkw-Fahrer bemerkt plötzlich Feuer - Sattelzugmaschine brennt komplett aus

Altdorf - Am frühen Samstagmorgen (11. Juli) befuhr ein tschechischer Sattelzug die B15 in südliche Richtung. Als er sich auf der Ortsumgehung Haag auf Höhe Altdorf befand, geriet die Sattelzugmaschine plötzlich in Brand. Das teilte die Polizei Waldkraiburg mit.

Der slowakische Fahrer bemerkte die Brandentwicklung rechtzeitig und konnte die Fahrerkabine selbstständig verlassen. Obwohl die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz waren, brannte die Sattelzugmaschine komplett aus. Der voll beladene Sattelauflieger blieb jedoch unversehrt. Auch der Fahrer wurde nicht verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte.

LKW fängt auf B12 bei Altdorf Feuer: Vermutung zur Brandursache

Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten, rund zwei Stunden, musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Aufgrund der Nachtzeit kam es dabei jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen, wie die Polizei mitteilte. Grund für das Feuer war nach derzeitigem Erkenntnisstand ein technischer Defekt.

