Habicht vergiftet – LBV appelliert: „Erhöhte Vorsicht bei Spaziergängern und Hundehaltern“

Todesursache: giftiges Pflanzenschutzmittel

Im Februar findet ein Wanderer einen toten Habicht. Ein toxikologisches Gutachten ergibt nun: Der geschützte Vogel wurde vergiftet. Experten sind besorgt. Nicht nur Tiere sind gefährdet.

Coburg – Nach mehreren Monaten schafft ein toxikologisches Gutachten Klarheit: Bereits im Februar hatte ein Wanderer im Coburger Ortsteil Cortendorf einen toten Habicht entdeckt. Der Mann rief den Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) zur Hilfe. Das tote Tier wurde daraufhin in die Tierklinik Wicklei nach Lautertal gebracht. Die Einschätzung der Klinik ergab: Das Skelett des Vogels war einwandfrei, es wies keinerlei Knochenbrüche oder Ähnliches auf, heißt es in einer Presseerklärung des LBV.

Doch etwas an dem Tier war auffällig: „Den Mitarbeitenden in der Klinik ist aber ein merkwürdiger, chemischer Geruch am Habicht aufgefallen, der nicht zu der Verwesung passte“, berichtet Julian Hauschild, ehrenamtlicher Beauftragter des LBV Coburg für Naturschutzkriminalität. Man habe den Greifvogel deshalb zum Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit nach Erlangen geschickt. Anschließend sei dort eine toxikologische Untersuchung durchgeführt worden, so Hauschild.

Habicht mit gefährlichem Insektizid vergiftet

Im August veröffentlichte der LBV das Ergebnis: Der streng geschützte Wildvogel wurde tatsächlich vergiftet, heißt es in der Pressemitteilung. Der Vogel war an dem Pflanzenschutzmittel Bendiocarb gestorben. „Bei dem Wirkstoff handelt es sich um ein Insektizid aus der Gruppe der Carbamte“, erklärt der LBV-Landesfachbeauftragter Andreas von Lindeiner. Dieser Wirkstoff dürfe, so Lindeiner, lediglich in Gebäuden oder Fahrzeugen gegen Ameisen eingesetzt werden. Darüber hinaus sei die Verwendung des Gifts illegal, derzeit sei kein Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff in der EU zugelassen.

Dass der Habicht mit dem Pflanzenschutzmittel Bendiocarb vergiftet wurde, beunruhigt den Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Denn: Nicht nur für Tiere sind solche Insektizide gefährlich. Deswegen appelliert der Verein zusammen mit der Gregor Louisoder Umweltstiftung (GLUS) an alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Coburg und rufen zur Vorsicht auf.

LBV ist besorgt – Appell an Eltern und Hundehalter

In der Presseerklärung heißt es, Eltern sollen Kinder davon abhalten, herumliegende tote Tiere oder anderes Verdächtiges anzufassen und Hunde sollen lieber an der Leine geführt werden. „In den vergangenen Jahren wurden bei derartigen Fällen immer wieder Gifte eingesetzt, die zum Teil bereits bei Hautkontakt wirken und selbst in geringen Dosen zu Krämpfen führen. Sowohl der Schutz der Öffentlichkeit als auch die Aufklärung der Vergiftungsfälle sind uns ein zentrales Anliegen“, sagt Claus Obermeier, Vorstand der GLUS.

LBV- und GLUS-Projekt: „Naturschutzkriminalität dokumentieren und stoppen!“ Viele Fälle von Naturschutzkriminalität bleiben ungeklärt und für Täter und Täterinnen folgenlos. 2019 riefen der Landesbund für Vogel- und Naturschutzbund und die Gregor Louisoder Umweltstiftung deswegen ein gemeinsames Projekt ins Leben. In einer bayernweiten Datenbank können (Verdachts-)Fälle von Naturschutzkriminalität gespeichert werden. Die Datenbank soll als „erste Anlaufstelle für betroffene Behörden und die Öffentlichkeit“ fachliche Unterstützung bieten und als Melde- und Informationsplattform dienen. Die Dokumentation von Fällen illegaler Verfolgung von Vögeln durch den LBV wird seit 2021 durch das Bayerische Landesamt für Umwelt mit Mitteln des Umweltministeriums finanziert. Weitere Informationen finden Sie unter tatort-natur.de. Quelle: LBV und GLUS

Angst vor weiteren Vergiftungsfällen – ein Storch in Coburg wird vermisst

Die LBV-Kreisgruppe fürchtet außerdem um weitere Vergiftungsfälle im Landkreis Coburg. „Die Dörfleser Weißstörche wurden 2021 mit dem verbotenen Gift Promecarb getötet. Auch heuer fehlte am Ende der Brutsaison ein Storch aus unerklärlichen Gründen. Nun haben wir natürlich Sorge, dass auch er vergiftet worden sein könnte“, so Frank Reißenweber, Vorsitzender des LBV Coburg. Auch 2022 wurden in Oberbayern Giftköder gefunden. Damals warnte der LBV auch vor der Gefahr für Kinder.

Dass illegale Wildtiertötungen aufgedeckt werden, ist selten. Deswegen der Appell des Vereins an die Bevölkerung: „Spaziergänger, die in der betroffenen Gegend einen toten Wildvogel oder Köder finden, sollten dies der Coburger Polizei unter 09561/6450 und LBV und GLUS unter www.tatort-natur.de melden.“

