Schwarzfahrer rastet in ICE aus: Bei Kontrolle „ergriff er den Schaffner mit beiden Händen am Hals“

Von: Felix Herz

Am Augsburger Hauptbahnhof ist es in einem ICE zu einem unschönen Zwischenfall gekommen: Ein Schwarzfahrer hat einen Schaffner gewürgt. (Symbolbild) © Bihlmayerfotografie / IMAGO

Unschöner Zwischenfall am Augsburger Hauptbahnhof: Bei einer Kontrolle ist ein Fahrgast ohne Ticket ausgerastet und hat einen Schaffner angegriffen.

Augsburg – In einem ICE am Augsburger Hauptbahnhof hat ein Fahrgast ohne gültigen Fahrschein völlig die Kontrolle verloren und ist auf einen Schaffner der Deutschen Bahn losgegangen. Darüber berichtete die Bundespolizei in einer Pressemitteilung am Mittwoch, 30. August. Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstagnachmittag, 29. August.

Fahrgast greift Schaffner an – weil er beim Schwarzfahren erwischt wurde

Am Dienstagnachmittag, so berichtet die Bundespolizei, habe der Zugbegleiter des ICE 596 von München nach Augsburg einen 32-jährigen Deutschen kontrolliert. Dabei hat sich herausgestellt, dass dieser keinen gültigen Fahrschein hatte. Daher wies der Schaffner den Mann darauf hin, dass dieser den Zug beim nächsten planmäßigen Halt – in Augsburg – verlassen müsse.

Doch dann eskalierte die Situation. Wie die Bundespolizei berichtet, griff der Mann den Schaffner unvermittelt an: So „ergriff der 32-jährige Deutsche den Schaffner mit beiden Händen am Hals und würgte ihn“, heißt es. Glücklicherweise befand sich im Zug noch eine mitreisende Beamtin. Sie wurde auf den Vorfall aufmerksam und half dem Schaffner.

Zwischenfall mit Folgen: Verfahren gegen 32-Jährigen eingeleitet

Die Beamtin der Bayerischen Polizei eilte dem Zugbegleiter zu Hilfe und trennte die beiden Männer. „Durch den Angriff des Mannes erlitt der DB-Mitarbeiter Atemnot und Kratzer am Hals“, berichtet die Bundespolizei. Er konnte den Dienst aber fortsetzen.

Gegen den nicht alkoholisierten Fahrgast leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen ein. (fhz)

