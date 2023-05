Kritiker setzen sich durch: Heftiger Streit um Fleisch beim Würzburger Hafensommer endet

Von: Felix Herz

Lange hatte der Würzburger Streit um Fleisch beim Hafensommer für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun wurde er beigelegt – die Kritiker setzten sich durch.

Der Würzburger Hafensommer sorgte zuletzt für viel Aufmerksamkeit in den Medien. Der Grund: Es sollte kein Fleisch geben. Ein politischer Streit war die Folge.

Würzburg – Ende April hatte die Meldung, dass es beim Würzburger Hafensommer kein Fleisch geben soll, die Runde gemacht. Die Entscheidung des Kulturreferats, das für die Ausrichtung des Hafensommers verantwortlich ist, hatte für viel Wirbel gesorgt – auch im Stadtrat, wo es ordentlich gekracht haben soll. Zwischenzeitlich musste die Stadt sogar die Gemüter wegen einer Falschnachricht auf Basis einer Verwechslung beruhigen. Jetzt hat der Streit ein Ende.

Fleischverbot beim Hafensommer? Heftige Kritik von CSU und FDP

Vor allem die CSU- und FDP-Fraktion beschwerten sich über das Fleischverbot. „Ich bin für Freiheit. Jeder Mensch soll selbst entscheiden, wie er sich ernährt“, hatte etwa der CSU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Roth laut BR gesagt. Und es hat ganz den Anschein, als hätten sich die Kritiker durchgesetzt – beim Würzburger Hafensommer wird es laut Kulturreferent Achim Könneke eine regionale Biobratwurst geben.

Die Aufregung, das ließ er aber weiter durchscheinen, konnte er nicht ganz verstehen. Die Entscheidung, beim Hafensommer auf ein Fleisch-Angebot zu verzichten, sei auf Basis des Konsums der letzten Jahre gefallen – als die vegetarischen Gerichte regelmäßig besser liefen. Außerdem, so berichtet der BR, wolle die Stadt bis 2030 klimaneutral werden, auch das habe bei der Entscheidung eine Rolle gespielt.

Politisches Kalkül? Letztes Jahr gab es auch kein Fleisch

Die Befürworter der Entscheidung des Kulturreferats übten schon vor dem jetzigen Umdenken Kritik an den Misstönen der FDP und CSU. Im Gespräch mit dem BR wies Grünen-Fraktionsvorsitzende Sandra Vorlovà zum Beispiel darauf hin, dass es im Jahr 2022 auch kein Fleisch beim Würzburger Hafensommer gegeben hatte – sondern nur Fisch. „Vielleicht ist es im letzten Jahr einfach nicht aufgefallen beim Besuch des Hafensommers, dass das Essen fleischlos war. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass in diesem Jahr im Herbst eine Wahl stattfindet“, so Vorlovà zum BR.

Kulturreferent Achim Könneke versucht nun, nach vorne zu blicken und schrieb bei Facebook, dass man jetzt nur noch über Musik reden wolle. Denn darum geht es ja eigentlich beim Würzburger Hafensommer, wo in diesem Jahr wieder Musik aus allen Genres dargeboten wird. (fhz)

